Ujawniono tajną broń Putina. "Wytwarza czarną dziurę, może dojść do katastrofy"

Estonia ogłosiła, że ma dowody na zakłócanie sygnału GPS przez Rosję. "Czarna dziura" pod Sankt Petersburgiem

Rosja specjalnie zakłóca sygnał GPS i może to doprowadzić nawet do katastrofy lotniczej - takie ostrzeżenia wypowiadali niedawno szefowie dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii cytowani przez agencję BNS. Chodzi o zakłócenia GPS w ruchu lotniczym, o których już wcześniej kilkukrotnie pisaliśmy. Ministrowie powiedzieli, że ich zdaniem zakłócenia te są atakami hybrydowymi Władimira Putina. Niedawno ogłosili też, że mają dowody na posiadanie i stosowanie przez Rosjan urządzeń elektronicznych wytwarzających coś na kształt czarnej dziury w systemie GPS. Najważniejsze źródło zakłóceń GPS w krajach bałtyckich według tych doniesień znajduje się w pobliżu Sankt Petersburga, na południe od miasta. „Mamy dowód, że to pochodzi z Rosji, Rosja łamie wszystkie porozumienia międzynarodowe” – powiedział Margus Tsahkna, minister spraw zagranicznych Estonii. „Jestem naprawdę pewien, że dokładnie wiedzą, co robią” – dodał.

Szefowie dyplomacji państw bałtyckich: Rosja zakłóca sygnał GPS. Prędzej czy później dojdzie do katastrofy lotniczej

Prędzej czy później przez Rosję dojdzie do wypadku lotniczego. Takie ostrzeżenia wypowiadali szefowie dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii cytowani przez agencję BNS. Jak dodają szefowie dyplomacji państw bałtyckich, w zeszłym tygodniu dwa samoloty z Helsinek do Tartu w południowej Estonii nie mogły wylądować tam, gdzie miały dolecieć i musiały kierować się do innych portów lotniczych właśnie z powodu wspomnianych zakłóceń. "Na pewno będziemy omawiać tę sytuację z naszymi sojusznikami. Takie działania są atakiem hybrydowym i stanowią zagrożenie dla naszych ludzi i bezpieczeństwa, więc nie będziemy tego tolerować" - zapewnił Gabrielius Landsbergis, minister spraw zagranicznych Litwy. "Sytuacja w regionie bałtyckim w pobliżu rosyjskich granic staje się obecnie zbyt niebezpieczna, aby ją ignorować" - dodał

"Zakłócenia koncentrują się wokół wrażliwych i strategicznych lokalizacji, ale dotknęły także cywilną przestrzeń powietrzną"

Rosja zakłóca sygnał GPS - pisał w marcu także szwedzki dziennik "Expressen", temat podejmował też Newsweek, który pisał, że miejscem, z którego prowadzone są takie działania, jest prawdopodobnie Królewiec. Na szczęście to nie takie proste, by doszło do katastrofy lotniczej z powodu GPS, bo są i inne mechanizmy pozwalające na bezpieczne kontynuowanie lotu. Ale zagrożenie wyraźnie istnieje. "Mówi się, że zakłócenia koncentrują się wokół wrażliwych i strategicznych lokalizacji, ale dotknęły także cywilną przestrzeń powietrzną, co skłoniło zachodnie rządy, władze transportowe i wojsko do podniesienia alarmu" - pisał "Expressen" i przypominał incydent z 14 marca, kiedy to zakłócono GPS brytyjskiego samolotu rządowego przewożącego sekretarza obrony kraju Granta Shappsa właśnie w rejonie Królewca. Cytuje też Mikaela Agrena pełniącego służbę w szwedzkich siłach zbrojnych, który twierdzi, że zakłócenia obserwowane są często podczas manerwów i odpowiada za to Moskwa. "Rosja ćwiczyła tego typu zdolności. Widzieliśmy to już wcześniej" – mówił wojskowy.

