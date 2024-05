"Duch kradnie staniki mojej żony!" Dramat gwiazdy "Harry'ego Pottera"

Duch kradnie staniki żony aktora z "Harry'ego Pottera"! Syn gwiazdorskiej pary ujawnia wizyty namolnej zjawy

Takiej historii o duchach chyba jeszcze nie było! W dodatku rozgrywa się ona na wykwintnych brytyjskich salonach. Co się stało? Otóż podczas gdy jedne duchy dostojnie pobrzękują łańcuchami, inne przechadzają się w białych giezłach korytarzami, a pozostałe wyją potępieńczo, ten woli grzebać w szufladach z bielizną i kraść staniki! Mrożące krew w żyłach wydarzenia ujawnił przed całym światem syn poszkodowanych mieszkańców nawiedzonego domu. To nikt inny, tylko syn gwiazdora filmów o Harrym Potterze Timothy'ego Spalla (67 l.) i jego żony Shane Spall. Aktor Rafe Spall (41 l.) puścił parę z ust w podcaście "Where There’s A Will, There’s A Wake". Opowiedział, że od dziecka słyszał straszne historie o duchu w rodzinnym domu Spallów.

"Więc Darryl istniał dla nich naprawdę, a mama była przekonana, że kradł jej staniki"

Jak twierdzi Rafe Spall, jego rodzice są niezwykle przesądni. Tak, jakby naprawdę wierzyli w czary rodem z "Harry'ego Pottera". „Wychowywałem się z duchem. W rezultacie teraz naprawdę wyrzekam się duchów – ilekroć moje dzieci mówią o duchach, szybko im mówię: „Duchy nie istnieją”" - zaczął tajemniczo aktor. „Robię tak, ponieważ w moim dzieciństwie było odwrotnie. Duchy były prawdziwe dla mojej mamy i taty" - opowiadał. Podobno pewnego dnia w ich domu pojawiła się kobieta medium i w swoich wizjach zobaczyła niejakiego Darryla, który kiedyś oddał tam ducha. "Więc Darryl istniał dla nich naprawdę, a mama była przekonana, że kradł jej staniki" - przekonuje Rafe Spall.

Sonda Wierzysz w duchy? Tak Nie Sam nie wiem

Here lies Rafe SpallBORN Thursday 10th March 1983DIED Tuesday 21st May 2024 BRAND NEW #WTAWTAW with Kathy Burke OUT TOMORROW!! https://t.co/T2EGOs5HEW pic.twitter.com/pwVa0GsyXZ— Where There's A Will, There's A Wake (@deathpod_) May 20, 2024

QUIZ. Czy masz zdolności paranormalne? Magiczny quiz odsłoni prawdę Pytanie 1 z 10 Czasami po prostu coś sprawia, że bezgranicznie ufam obcej osobie lub uciekam od niej jak najdalej Tak, często mam irracjonalne myśli o ledwo znanych osobach Czasem mam taką intuicję, ale nie zawsze jej słucham Nie, najpierw trzeba kogoś poznać, by móc go ocenić Dalej