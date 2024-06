SPF to za mało? Jak zachować zdrową skórę przez cały rok?

Badania potwierdzają, że witamina C stosowana miejscowo „podkręca” skuteczność kosmetyków z SPF. Świetnie zrobi nam też obecność takich składników jak witamina E (poprawia nawilżenie) i kwas ferulowy (pomaga zachować młodość). Co jeszcze możesz zrobić, aby osłabić negatywne działanie promieniowania UV?

Wykazano, że likopen (jest na przykład w pomidorach, truskawkach czy malinach), czyli przeciwutleniacz nadający owocom czerwony kolor, ma zdolności pochłaniania części promieniowania UVA i UVB. Wzmacnia przez to ochronne zdolności organizmu nawet o 30%. Doskonale zrobi też filiżanka matchy – nie dość, że zmniejsza skutki promieniowania, jest również źródłem witamin, minerałów i polifenoli. Optymalna synteza witaminy D odbywa się od rana do południa, aby więc zwiększyć jej poziom – pozwól skórze (najlepiej wystaw nie posmarowane kremem z SPF nogi lub ręce) chłonąć promieniowanie słoneczne przez około 10 minut. Jeśli zrobi się za gorąco lub poczujesz, że skóra piecze – szukaj cienia. Niemal 90% ludzi w Polsce ma chroniczny niedobór witaminy D, a odpowiada ona między innymi za budowanie odporności, poprawia nastrój i uspokaja. Dlatego tak ważne jest, aby ją uzupełniać na wszystkie możliwe sposoby. Forma witaminy D, którą wytwarzamy pod wpływem światła słonecznego, to D3, czyli cholekalcyferol, ale uwaga: znajdziemy go także w jedzeniu - w pokarmach pochodzenia zwierzęcego, takich jak: tłuste ryby czy żółtka jaj. Z kolei witamina D2 (ergokalcyferol) występuje między innymi w grzybach, szpinaku, brokułach, kalafiorach i szparagach. Jeśli sięgniesz po suplement – wybierz taki, który zawiera D3 (bardziej biodostępną formę) w połączeniu z K2, aby zapewnić prawidłowe wchłanianie wapnia.

TWOJE WSPARCIE DLA SKÓRY W LETNI CZAS

Zanim nałożysz krem z filtrem – podaruj skórze porcję serum, które wzmocni jej naturalne siły ochronne. I zawsze, bezwzględnie: dobieraj produkt do potrzeb własnej skóry!

Serum: YOSKINE MEDICAL C. High Concentrated Serum - Vitamin C 30% Anti-Aging & Anti-Spot 249,99 zł/30 ml

Skoncentrowane serum z 30% witaminy C, do intensywnego rozświetlenia i ujędrnienia skóry. Zawiera ekstrakt z japońskiej mandarynki Satsuma, niwelujący oznaki zmęczenia i stresu. Redukuje zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia oraz plamy posłoneczne i hormonalne. Sprawia, że cera już po jednej nocy jest widocznie odmłodzona, wygładzona i pełna blasku. Witamina C pobudza skórę do odnowy, a także działa antyoksydacyjnie, opóźniając pojawianie się nowych zmarszczek i hamując procesy starzenia się skóry.

Serum: ZO® SKIN HEALTH Complexion Clarifying Serum 485 zł/50 ml

Silne, a jednocześnie delikatne serum pozwalające utrzymać zdrowy wygląd i równowagę hydrolipidową cery. Wykorzystano tu technologię zmniejszającą ilość sebum, dzięki rozpuszczalnej w wodzie postaci kwasu salicylowego oraz unikalnego kompleksu zawierającego roślinne komórki macierzyste, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego wyglądu cery oraz jej równowagi hydrolipidowej.

Serum: NUXE Prodigieuse® BOOST Rozświetlające serum z witaminą C 203 zł/30 ml

Certyfikowane, organiczne serum z witaminą C wygładza i natychmiastowo rozświetla skórę. Wystarczą tylko 3 krople, żeby dodać skórze blasku. Zawiera aż 5 % stabilizowanej witaminy C naturalnego pochodzenia, która posiada potrójne działanie: rozświetlające, przeciwstarzeniowe i antyoksydacyjne.

Booster: Dr Skin Clinic skoncentrowany booster silnie nawilżający 65,99 zł/30 ml (dostępny w drogeriach Super-Pharm oraz na superpharm.pl)

Serum Dr Skin Clinic to prawdziwy zastrzyk nawilżenia dla każdego rodzaju cery, zwłaszcza suchej i odwodnionej. Formuła oparta na bazie kwasu hialuronowego o różnej wielkości cząsteczek wnika w głąb skóry, zapewniając jej optymalne nawilżenie na wszystkich poziomach.

Krem: DAX SUN Regenerujący krem ochronny z ceramidami SPF 50+ 36,99 zł/30 ml

Produkt o lekkiej konsystencji, który idealnie sprawdzi się pod makijaż. Oprócz innowacyjnych filtrów zawiera silnie regenerujące ceramidy, które odbudowują naturalną barierę skóry, by utrzymać jej gładkość i elastyczność.

