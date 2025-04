Nadchodzi sezon wypoczynkowych wojaży. Przygotuj się na podróż

To było najgorętsze wydarzenie beauty. Raj dla miłośników piękna otwarty przez 2 dni!

Jej unikalna struktura plastra miodu nie tylko przyciąga wzrok, ale także zwiększa trwałość i odporność na uderzenia. Perfekcyjny matching kolorystyczny zamka, przeszytego kontrastową nitką w kolorze korpusu, nadaje walizce elegancki i nowoczesny wygląd.

Walizki Wings CRAKE to synonim komfortowej i bezpiecznej podróży. W walizkach o rozmiarze L,M,S podwójne, obrotowe kółka 360° zapewniają niezwykle płynne prowadzenie i łatwe manewrowanie na każdej nawierzchni – zarówno na lotnisku, jak i w miejskiej przestrzeni. Wbudowany zamek TSA chroni zawartość przed kradzieżą oraz umożliwia bezproblemowe podróżowanie do krajów, w których taki system zabezpieczeń jest wymagany, takich jak USA, Kanada czy Australia.

Regulowana teleskopowa rączka dostępna we wszystkich rozmiarach tego modelu dostosowuje się do wzrostu użytkownika, co sprawia, że walizka jest niezwykle wygodna w użytkowaniu.

Praktyczne wnętrze walizki CRAKE od Wings zapewnia idealną organizację bagażu. Podzielone na dwie funkcjonalne komory, z których jedna jest w pełni zamykana na suwak, umożliwia bezpieczne przechowywanie ubrań, kosmetyków i akcesoriów podróżnych. Po drugiej stronie znajdują się elastyczne pasy kompresyjne, które skutecznie utrzymują zawartość na miejscu, zapobiegając przemieszczaniu się ubrań i akcesoriów podczas podróży. Dzięki temu Twój bagaż pozostaje uporządkowany i zabezpieczony, niezależnie od warunków transportu. Dodatkowo, walizki posiadają dużą siatkowaną kieszeń oraz mniejszą kieszonkę na drobiazgi, co pozwala zachować porządek w trakcie wyjazdu. Logowana, czarna podszewka dodaje elegancji i podkreśla prestiżowy charakter walizki.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest boczna stopka w formie haczyka, która pozwala na wygodne przechowywanie dodatkowych akcesoriów, takich jak torebka, parasolka czy czapka. Precyzyjne detale, perfekcyjnie dopasowane kolory i elegancki wygląd sprawiają, że walizki Wings CRAKE to doskonały wybór zarówno na krótkie wyjazdy służbowe, jak i długie podróże wakacyjne.

Dzięki dożywotniej gwarancji, masz pewność, że wybierasz produkt klasy premium, który posłuży Ci przez wiele lat. Wings CRAKE to idealna walizka, łącząca wytrzymałość, funkcjonalność i ekskluzywny design. Jeśli szukasz najlepszej walizki podróżnej, ten model spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Wybierz Wings CRAKE i podróżuj komfortowo, bezpiecznie i w dobrym stylu!

Zestaw 4 walizek Wings CRAKE to kompleksowe rozwiązanie dla podróżników, oferujące cztery różne rozmiary idealne na każdą podróż: L o pojemności około 100 litrów, doskonała na długie wakacje i dalekie wyjazdy, M – pojemna walizka na bagaż rejestrowany, idealna na średniej długości wyjazdy, S – spełniająca wymagania bagażu podręcznego, doskonała na krótkie wyjazdy, oraz 16" – najmniejsza walizka, z dwoma kółkami idealna na akcesoria podróżne lub jako darmowy bagaż podręczny. Wszystkie walizki wykonane są z trwałego policarbonu, co zapewnia odporność na uszkodzenia i wysoką trwałość

