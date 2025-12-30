Drogerie Rossmann świętują nadchodzący Nowy Rok aż trzema megapromocjami!

Z myślą o przygotowaniach na sylwestrowe imprezy pierwsza oferta to 1 + 1 gratis na cienie do powiek. Rabat nalicza się przy zakupie dwóch artykułów i zostaje przypisany proporcjonalnie do ich cen. Miksuj dowolnie i ciesz się atrakcyjną ceną.

Podobne zasady obowiązują w promocji 1 + 1 gratis na płyny micelarne. Zapas dopasowanych do Twojego typu cery kosmetyków do demakijażu, przyda się nie tylko po powrocie z sylwestra!

Trzecia specjalna oferta Rossmanna to promocja 2 + 1 gratis na paletę kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji włosów renomowanej marki Hairmate.

Wybierając się na przedsylwestrowe zakupy do Rossmanna koniecznie skorzystaj z megaokazji! Szczegóły sprawdź w swojej drogerii, w aplikacji Rossmann PL lub na www.rossmann.pl.

Sylwestrowe promocje Rossmanna dotyczą oznaczonych artykułów i obowiązują w dniach 27-30.12.2025 lub do wyczerpania zapasów.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

