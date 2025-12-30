Zaczęły się wielkie wyprzedaże! W Sephorze nawet minus 50 proc. na kultowe kosmetyki

Eksperci podkreślają, że sezonowe promocje to nie tylko okazja do oszczędności, ale też szansa na bardziej świadome zakupy. Warto zwracać uwagę na składy produktów i daty ważności, a także korzystać z zestawów promocyjnych, które często są bardziej opłacalne niż pojedyncze produkty. Wyprzedaże kosmetyczne to idealny czas, by zadbać o siebie bez nadwyrężania portfela i przygotować się na kolejne miesiące pielęgnacyjnych rytuałów.

Wielkie wyprzedaże w Sephora – okazja na kosmetyczne bestsellery

Ruszyła kolejna fala wyprzedaży w perfumeriach Sephora, która już teraz przyciąga uwagę miłośników pielęgnacji i makijażu. W specjalnej sekcji promocji online i w perfumeriach stacjonarnych możesz znaleźć kilkaset produktów w obniżonych cenach – od perfum i kosmetyków do makijażu, przez produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, aż po kosmetyki do włosów oraz zestawy prezentowe. Sephora oferuje teraz szeroki wybór promocyjnych pozycji z renomowanych marek premium oraz klasyki Sephora Collection, co daje szansę na uzupełnienie zapasów ulubionych produktów lub testowanie nowości w atrakcyjniejszych cenach.

Podczas wyprzedaży warto zwrócić uwagę nie tylko na klasyczne kosmetyki do makijażu czy pielęgnacji, ale także na perfumy i zestawy upominkowe, które często w promocji kosztują znacznie mniej niż normalnie. Wiele produktów objętych obniżkami ma też dodatkowe udogodnienia zakupowe – darmową dostawę od określonej kwoty oraz możliwość odbioru zamówienia w perfumerii w kilka godzin dzięki opcji Click & Collect. Rabaty sięgają nawet kilkudziesięciu procent, a oferta jest stale aktualizowana, więc regularne sprawdzanie sekcji promocji pozwoli złapać najlepsze okazje.

Promocja obowiązuje od 25.12.2025 do 02.02.2026 w perfumeriach, na sephora.pl i w aplikacji. Oferta uprawnia do zakupu wybranych produktów w niższej cenie. Oferta nie obejmuje kosztów przesyłki i nie łączy się z innymi promocjami — w tym: rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi.

Co warto kupić na wyprzedaży Sephora?"

RARE BEAUTY Tinted Pressed Powder - Prasowany puder wykończeniowy

To puder, który działa kompleksowo: tuszuje, wygładza, zmniejsza świecenie i utrwala makijaż, zapewniając lekkie, stopniowane krycie i niesamowicie naturalne wykończenie.

Wielofunkcyjna formuła tworzy bardzo lekki, gładki efekt, który jest transparentny – nie tworzy efektu maski, ani nie odbija światła. Puder jest trwały, nie spływa, nie gromadzi się w załamaniach skóry i nie zatyka porów.

Cena w promocji - 89,90 zł.

HAUS LABS BY LADY GAGA Mini PhD Hybrid Lip Glaze Duo Set - Zestaw błyszczyków do ust

Błyszczyk nowej generacji, który nawilża usta, ujędrniając je bez uczucia gorąca, po 2 tygodniach ciągłego stosowania*. Nieklejący produkt 4 w 1: olejek, balsam, wypełniacz i błyszczyk.

Ta naukowa formuła wzbogacona składnikami pielęgnującymi łączy nawilżenie olejku do ust, komfort balsamu, efekt powiększający usta oraz blask błyszczyka. Zawiera unikalną mieszankę Maxi-Lip™ i Volulip™, wspomagając efekt pełniejszych ust bez żadnego nieprzyjemnego podrażnienia.

Cena w promocji 92,90 zł.

CHARLOTTE TILBURY Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter - Rozświetlacz do twarzy

Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter z technologią light flex dla rozświetlonych, zdefiniowanych rysów twarzy. Łącząc bogaty pigment prasowanego pudru z przylegającą do skóry satynową konsystencją płynnego rozświetlacza, rozświetlacz Charlotte's Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter tworzy wielowymiarowy blask, który wychwytuje światło pod każdym kątem. Rozświetla, rzeźbi i liftinguje z miękkim, satynowym wykończeniem na policzkach, nosie, linii żuchwy, oczach i ustach w mieniącym się szampańskim odcieniu dla jasnych i średnich karnacji. To sztuczka gwiazd w dziedzinie blasku!

Cena w promocji - 149,90 zł.

SUMMER FRIDAYS The Dewy Pink Set - Zestaw

Gdy nawilżająca pielęgnacja skóry i świeży, promienny makijaż hybrydowy stają się jednym. Ten różowy zestaw zawiera nasz nagradzany krem nawilżający, kremowy balsam do ust i nieskazitelny róż.

Cena w promocji - 128,90 zł.