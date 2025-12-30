Dekolt odzyskuje blask! Jak dbać o wrażliwą skórę dekoltu?

Badania Talker Research, brytyjskiej firmy zajmującej się badaniami rynkowymi i społecznymi, pokazują, że mniej niż 40% kobiet aktywnie dba o skórę nie tylko na twarzy. Prawie połowa (47%) odczuwa dyskomfort z powodu widocznych oznak starzenia, najczęściej wskazując na szyję, dekolt i dłonie jako obszary, w których czują się najmniej pewnie. To właśnie w tych miejscach pojawiają się pierwsze widoczne oznaki starzenia – zwiotczenie skóry, utrata elastyczności i drobne zmarszczki. Powody tego są różne – niewłaściwe nawyki pielęgnacyjne, brak świadomości lub skupianie się wyłącznie na pielęgnacji twarzy. Dermatolodzy ostrzegają jednak, że te „zapomniane” obszary zasługują na szczególną uwagę. Skóra na szyi, dekolcie i dło- niach jest cieńsza, bardziej wrażliwa i bardziej podatna na starzenie niż skóra twarzy.

Skóra na szyi jest szczególnie wrażliwa, ma mniej gruczołów łojowych (co prowadzi do szybszego przesuszenia i zmniejszenia naturalnego nawilżenia) i mniej mieszków włosowych co w rezultacie sprawia, że jest mniej chroniona, mimo narażana na taką samą ilość promieni UV i zanieczyszczeń środowiska jak skóra twarzy.W odpowiedzi na ten trend, FOREO, światowy lider innowacyjnych technologii beauty, wprowadził rozwiązania specjalnie zaprojektowane do pielęgnacji twarzy i ciała. Wśród nich znajdują się maski LED do dekoltu i dłoni, które przywracają gęstość, koloryt i naturalny blask skóry.

Najbardziej zaawansowane rozwiązanie do walki ze starzeniem się skóry szyi i dekoltu to maska LED FAQ™ 211. Ten innowacyjny produkt skutecznie zwalcza wiotczenie skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek, drobnych linii i przebarwień, zapewniając jednocześnie komfort i pełną swobodę ruchów.

FAQ™ 211 została wykonana z unikalnego silikonu Flexi-Fit, który przylega do skóry niczym druga warstwa, a regulowany, pozłacany łańcuszek zapewnia bezpieczne noszenie. Maska wykorzystuje osiem różnych długości fal światła – czerwoną, niebieską, zieloną, pomarańczową, fioletową, cyjanową, żółtą i bliską podczerwień – każda z nich ukierunkowana jest na konkretne problemy skórne. Dzięki 761 zoptymalizowanym punktom świetlnym gwarantuje równomierne pokrycie całej powierzchni obszaru szyi i dekoltu. Podczas badań prowadzonych przez markę FOREO udowodniono, że maska FAQ™ 211 redukuje zmarszczki nawet o 32%, a trądzik nawet o 48%, znacząco poprawiając jędrność i elastyczność skóry w zaledwie dwa tygodnie.

Unikalna konstrukcja maski umożliwia również podwójne zastosowanie – można ją nosić na przedniej części dekoltu, ale również z tyłu, pielęgnując nie tylko szyję i dekolt, lecz także górną część pleców.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Pielęgnacja dłoni może być teraz równie skuteczna, co pielęgnacja twarzy. Maska LED do rąk FAQ™ 221 łączy innowacyjną technologię z nowoczesnym designem, aby przywrócić skórze elastyczność, napięcie i naturalny blask. Skutecznie zwalcza zmarszczki, drobne linie, przebarwienia i poprawia nawilżenie, jednocześnie zapewniając pełną swobodę ruchów podczas zabiegu.

Maska do rąk wykorzystuje osiem różnych długości fal światła LED, z których każda odpowiada na specyficzne problemy skórne. Dzięki 623 zoptymalizowanym punktom świetlnym zapewnia równomierne pokrycie całej powierzchni leczonego obszaru. Podczas badań prowadzonych przez markę FOREO udowodniono, że FAQ™ 221 redukuje zmarszczki nawet o 32% i znacząco poprawia jędrność i elastyczność skóry w zaledwie dwa tygodnie.

Lekka, bezprzewodowa konstrukcja pozwala na swobodne poruszanie dłonią, a szwajcarska aplikacja mobilna FAQ™ oferuje gotowe terapie – od szybkich 5-minutowych sesji po specjalistyczne programy ukierunkowane na konkretne potrzeby skóry. Maska ładuje się przez USB, jest łatwa w czyszczeniu, szybko schnie i jest wysoce higieniczna,