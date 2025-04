Västerbottensost® sticks: tradycyjny smak Szwecji już w Polsce

Moda na wiosnę i lato. Wyjątkowy pokaz wśród kamiennego minimalizmu. To będzie trendy w tym sezonie

Czym jest Västerbottensost®?

Västerbottensost® to ser o bogatej tradycji, którego historia sięga 1872 roku. Powstał w małej mleczarni w Burträsk, na północy Szwecji. Do dziś produkowany jest wyłącznie tam – według tej samej, pilnie strzeżonej receptury. Każdy blok tego twardego sera dojrzewa przez co najmniej 14 miesięcy, rozwijając charakterystyczny, złożony smak z nutami orzechów, karmelu i ostrości. Västerbottensost® cieszy się statusem „szwedzkiego skarbu narodowego” i jest nieodłącznym elementem wielu uroczystości – od rodzinnych kolacji po bankiety organizowane przez rodzinę królewską.

Chrupiące, kremowe, pełne smaku

Västerbottensost® sticks łączą w sobie chrupiącą panierkę i rozpływające się w ustach serowe nadzienie. Doskonale sprawdzą się jako dodatek do zestawu w MAX, jako szybka przekąska w ciągu dnia lub element wspólnego posiłku ze znajomymi.

– Västerbottensost® to ważny element szwedzkiej kuchni, a dla wielu z nas w MAX Burgers – smak dzieciństwa i wyjątkowych chwil spędzonych z rodziną. Wprowadzenie do menu Västerbottensost® sticks to nie tylko kulinarny eksperyment, ale również ukłon w stronę tradycji i próba zaprezentowania jej w nowoczesnej formie. Chcemy, aby nasi goście w Polsce poznali produkt, który uwielbiają Szwedzi – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni w MAX Burgers.

Dostępność i ceny

Västerbottensost® sticks można znaleźć we wszystkich restauracjach MAX Premium Burgers w Polsce, w dwóch rozmiarach – małym (3 sztuki w cenie 11,95 zł) i dużym (5 sztuk w cenie 13,95 zł). Świetnie komponują się zarówno z ulubionym burgerem, jak i nową propozycją w menu MAX, Burgerem Frisco Cheese ‘n’ Jalapeno.