Rozświetlona gwiazda sylwestrowej nocy: bankietowa pielęgnacja last minute

Jednym z kluczowych elementów ekspresowej pielęgnacji są maseczki. Wybieraj te o natychmiastowym działaniu, bogate w składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, witamina C czy ekstrakty roślinne. Maseczki w płachcie, nasączone serum, są idealne, ponieważ szybko dostarczają skórze składników odżywczych i nawilżających, pozostawiając ją promienną i wygładzoną. Poświęć 15-20 minut na relaks z maseczką na twarzy, a Twoja cera odwdzięczy się świeżym i zdrowym wyglądem.

BIODANCE Bio Collagen-Real Deep Mask - Maska nawilżająca i ujędrniająca

Ta maska hydrożelowa zapewnia głębokie nawilżenie dzięki kwasowi oligo-hialuronowemu, który szybko się wchłania i wnika głębiej niż klasyczny kwas hialuronowy. Efekt? Długotrwałe nawilżenie i promienna cera.

Delikatna skóra wokół oczu często zdradza oznaki zmęczenia. Tutaj z pomocą przychodzą płatki pod oczy. Nasączone kojącymi i nawilżającymi substancjami, takimi jak kolagen, peptydy czy wyciąg z zielonej herbaty, błyskawicznie redukują opuchliznę, niwelują cienie i wygładzają drobne zmarszczki. Trzymaj je w lodówce, a chłodny kompres dodatkowo zintensyfikuje ich działanie, dając natychmiastowy efekt odświeżenia i rozjaśnienia spojrzenia.

PIXI NutrifEye - Odżywcze płatki pod oczy

Błyskawicznie odżywiające i łagodzące plastry hydrożelowe. Skóra pod oczami jest nawilżona, ukojona i uzupełniona. Zawierają różę, która odżywia i minimalizuje widoczność zaczerwienień. Aloes i rumianek zmiękczają, tonizują i uspokajają.

Nawilżenie to podstawa promiennej cery. Przed nałożeniem makijażu, postaw na intensywnie nawilżające serum, a następnie bogaty krem. Szukaj produktów zawierających kwas hialuronowy o różnej masie cząsteczkowej, który wiąże wodę w naskórku, zapewniając długotrwałe nawilżenie i efekt wypełnienia. Dobrze nawilżona skóra wygląda młodziej, jest bardziej elastyczna i lepiej przyjmuje makijaż, który dłużej utrzyma się w nienaruszonym stanie.

Advanced Génifique od Lancôme

Intensywnie odżywia, nawilża i wygładza Aktywnie regeneruje i odbudowuje barierę hydrolipidową skóry Skutecznie zapobiega ucieczce wilgoci Przywraca skórze młodzieńczy i świeży wygląd Redukuje widoczne oznaki zmęczenia i starzenia Ujednolica koloryt cery Widocznie poprawia jędrność, gęstość i elastyczność skóry Z każdym porankiem skóra promienieje nową witalną energią.

Aby usunąć martwe komórki naskórka i odsłonić świeżą, promienną skórę, nie zapomnij o delikatnym złuszczeniu. W sylwestrowej pielęgnacji last minute najlepiej sprawdzą się peelingi enzymatyczne lub delikatne peelingi z drobinkami. Unikaj agresywnych peelingów mechanicznych, które mogą podrażnić skórę tuż przed wielkim wyjściem. Złuszczanie poprawi koloryt cery, sprawi, że będzie ona bardziej gładka i gotowa na przyjęcie składników aktywnych z maseczek i serum.

DRUNK ELEPHANT T.L.C. Sukari Babyfacial™ - Maseczka Z Kwasami AHA i BHA

Maseczka na twarz następnej generacji to kosmetyk do pielęgnacji twarzy do stosowania w domu, który efektywnie, ale delikatnie złuszcza naskórek, zmniejszając widoczność porów i wygładzając zewnętrzną warstwę skóry, pozbywając się martwych komórek. 25% mieszanka kwasów AHA i 2% BHA (kwas salicylowy), zawierająca kwas glikolowy, winowy, mlekowy i cytrynowy, to profesjonalna jakość, która zauważalnie wygładza strukturę cery, zmniejsza pory, linie mimiczne i zmarszczki.

Dla tych, którzy chcą osiągnąć efekt liftingu i ujędrnienia w ekspresowym tempie, mikrokprądy to prawdziwy game changer. Domowe urządzenia do mikropądów delikatnie stymulują mięśnie twarzy, poprawiając ich napięcie i krążenie krwi. Regularne, krótkie sesje przed Sylwestrem mogą znacząco poprawić owal twarzy, zredukować opuchliznę i sprawić, że skóra będzie wyglądać na bardziej wypoczętą i jędrną. Pamiętaj, aby zawsze stosować je z odpowiednim żelem przewodzącym.

FOREO BEAR 2

Przed większym wyjściem warto postawić na zabiegi bankietowe, które dają natychmiastowy efekt. Synonimem tego rodzaju zabiegów jest słynny miś od FOREO. To prawdziwy game changer w pielęgnacji ujędrniającej. Skóra jest wyraźnie napięta, a nawet wyszczuplona. Udowodniono klinicznie, że BEAR™ 2 w zaledwie 1 tydzień znacznie zmniejsza zmarszczki oraz zwiększa jędrność i elastyczność skóry – bez żadnych skutków ubocznych. To jedyne urządzenie oferujące 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu – BEAR™ 2 zostało zaprojektowane do modelowania 69 mięśni twarzy i szyi – dla twarzy o pięknym konturze i młodzieńczej cery. Nie wierz promocji. Uwierz wynikom. BEAR™ 2 stosuje mikroprąd o natężeniu do 680 uA, aby modelować 69 mięśni twarzy i szyi, zapewniając cerze lepszy kontur i jędrność. Wykazano, że mikroprąd zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, aby ujędrniać skórę oraz zwalczać drobne linie i zmarszczki.