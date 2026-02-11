Nie tylko róże i wanilia. Perfumy na walentynki 2026, które pachną jak obietnica

Romantyzm w nowym wydaniu

Choć kwiatowe akordy wciąż są symbolem uczuć, ich interpretacja uległa zmianie. Zamiast klasycznej, ciężkiej róży w stylu retro, modne są jej świeższe odsłony – z dodatkiem różowego pieprzu, malin lub nut zielonych. Jaśmin i kwiat pomarańczy zyskują lekkość dzięki cytrusowym akcentom, a piwonia i frezja tworzą kompozycje subtelne, świetliste, idealne na randkę w miejskim stylu.

W 2026 roku romantyzm nie oznacza przesłodzenia. Coraz więcej kobiet szuka zapachu, który podkreśli ich osobowość – delikatny, ale z pazurem. Dlatego kwiaty często łączone są z nutami drzewnymi lub ambrowymi, które dodają głębi i elegancji.

Słodycz? Tak, ale z nutą tajemnicyWanilia od lat uchodzi za afrodyzjak w świecie perfum. W tym sezonie powraca, ale w bardziej wyrafinowanej odsłonie. Zamiast cukierkowej słodyczy pojawiają się kompozycje z wanilią bourbon, tonką czy karmelizowanym migdałem, przełamane nutami dymnymi lub lekko korzennymi. To zapachy otulające, przywodzące na myśl ciepły szal w chłodny, lutowy wieczór.

Popularność zyskują również akordy gourmand – kojarzące się z deserami – jednak w wersji minimalistycznej. Subtelna nuta kakao, kremowa pistacja czy delikatny miód dodają kompozycjom przytulności, nie odbierając im elegancji.

Zmysłowe piżmo i nowoczesna ambra

Jeśli walentynki mają pachnieć bliskością, nie może zabraknąć piżma. W 2026 roku modne są jego „czyste”, miękkie odsłony. To zapachy, które nie dominują, lecz stapiają się z naturalnym aromatem skóry, tworząc bardzo osobisty efekt.

Ambra i nuty balsamiczne również wracają do łask, ale w lżejszym wydaniu. Zamiast ciężkich, orientalnych kompozycji pojawiają się eleganckie, świetliste wariacje, idealne na wieczorne wyjścia. Taki zapach potrafi być subtelny w pierwszym kontakcie, a z czasem odkrywać głębsze, bardziej zmysłowe warstwy.

Trend 2026: kontrast i autentyczność

Wśród najważniejszych trendów zapachowych 2026 roku wyróżnia się kontrast. Delikatne kwiaty łączone są z nutami mineralnymi, słodycz z drzewem cedrowym, a świeżość cytrusów z ciepłem ambry. Kobiety coraz częściej wybierają perfumy, które opowiadają historię – zmieniają się w ciągu dnia i reagują na temperaturę skóry.

Widać też wyraźny zwrot ku autentyczności. Popularność zyskują kompozycje inspirowane naturą: nuty zielone, akordy herbaciane, subtelne aromaty figi czy irysa. To propozycja dla tych, które chcą pachnieć świeżo, ale jednocześnie wyjątkowo.

Jak wybrać zapach na walentynki?

Warto kierować się nie tylko modą, lecz także temperamentem. Romantyczka odnajdzie się w lekkich, kwiatowo-owocowych kompozycjach. Kobieta pewna siebie może postawić na nuty drzewne z dodatkiem przypraw. Minimalistki pokochają czyste piżmo i akordy „drugiej skóry”.

Walentynkowy zapach nie musi krzyczeć – wystarczy, że intryguje. Najpiękniejsze perfumy to te, które budzą emocje i pozostawiają po sobie subtelny ślad. W końcu miłość, podobnie jak zapach, najlepiej działa wtedy, gdy jest wyczuwalna, ale nie nachalna.

Kilian Paris Her Majesty

Zainspirowany podróżą do Japonii, w którą wybrał się założyciel i dyrektor kreatywny marki, czyli sam Kilian Hennessy, a także delikatnym pięknem kwiatów wiśni (sakura), Her Majesty to zapach, który uchwycił to wyjątkowe doświadczenie w formie unikatowej kompozycji olfaktorycznej.

Kilka lat temu Kilian Hennessy pojechał do Japonii – miejsca, w którym wydaje się, że czas stanął w miejscu. Podczas spaceru Ścieżką Filozofów w Kioto, zauroczył go widok unoszonych lekką bryzą kwiatów wiśni, które przywodziły na myśl płatki śniegu. Po powrocie do swojego atelier rozpoczął pracę nad uosobieniem tej wizji – wdzięku i siły – w zapachu.

Wraz z Her Majesty, marka KILIAN PARIS wprowadza na rynek swoją pierwszą kompozycję szyprową – nowoczesną reinterpretację klasyki, w której Kilian Hennessy wykorzystuje kontrast, aby przekazać emocję ukrytą w zapachu. Powstałe we współpracy z kreatorką perfum Caroline Dumur to olfaktoryczne dzieło należy do rodziny Narcotics.

i Autor: KILIAN PARI/ Materiały prasowe

Jo Malone English Pear & Sweet Pea

Nowa klasyka: delikatnie kwiatowy zapach o świeżości ogrodu. Zalane promieniami słońca sady budzą się do życia, a gałęzie uginają się od uwodzicielskich zielonych gruszek. Soczyste i słodkie owoce otulone delikatną wonią pastelowego pachnącego groszku na bazie pudrowego białego piżma.

Obydwie Cologne oferują angielską gruszkę w każdym flakonie. W kolekcji znajdują się również produkty do kąpieli i pielęgnacji ciała oraz zapachy dla domu, które stworzą radosną i przyjazną atmosferę. Mgiełka do włosów English Pear & Sweet Pea — zawierająca olejek arganowy i prowitaminę B5 — dopełnia kolekcję w roku 2026 obok kremów do rąk w obydwu wersjach zapachowych, które zapewniają nawilżenie aż do ośmiu godzin.

i Autor: Jo Malone London/ Materiały prasowe

VALENTINO Born in Roma Purple Donna

Born in Roma Purple Melancholia Donna od Valentino na nowo odsłania przed Tobą świat zapisanych historii, dodając Twoim przeżyciom jeszcze więcej intensywności. Stworzony, by robić wrażenie i pozostać w pamięci na długo, łączy soczystość śliwki, kwiatową subtelność osmantusa i luksusową słodycz wanilii. Odkryj nowy wymiar własnej osobowości i zanurz się