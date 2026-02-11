Oto sekret młodości i regeneracji w Twojej pielęgnacji

Co to jest Peptyd Miedziowy (GHK-Cu)?

Peptyd miedziowy, najczęściej występujący w postaci GHK-Cu (glycyl-L-histidyl-L-lysine copper), to naturalnie występujący w ludzkim organizmie tripeptyd. Jego obecność jest kluczowa dla wielu procesów biologicznych, w tym dla zdrowia skóry. Z wiekiem jednak jego poziom w organizmie spada, co przyczynia się do widocznych oznak starzenia.

W kosmetyce GHK-Cu jest syntetyzowany i dodawany do produktów ze względu na swoje imponujące właściwości. Miedź, będąca integralną częścią tego peptydu, jest niezbędnym mikroelementem, który odgrywa rolę w produkcji kolagenu i elastyny – dwóch białek odpowiedzialnych za jędrność, elastyczność i gładkość skóry.

Jak Działa Peptyd Miedziowy na Skórę?

Działanie peptydu miedziowego jest wielokierunkowe i obejmuje szereg korzyści dla skóry:

Stymulacja Produkcji Kolagenu i Elastyny: To prawdopodobnie najbardziej znana i pożądana właściwość GHK-Cu. Peptyd miedziowy aktywnie pobudza fibroblasty do produkcji tych kluczowych białek, co prowadzi do zwiększenia jędrności i elastyczności skóry, redukcji drobnych linii i zmarszczek oraz poprawy ogólnej struktury skóry. Silne Działanie Antyoksydacyjne: GHK-Cu jest potężnym antyoksydantem, który pomaga neutralizować wolne rodniki – cząsteczki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i przyspieszone starzenie się skóry. Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Właściwości Przeciwzapalne i Gojące: Peptyd miedziowy wykazuje zdolność do redukcji stanów zapalnych w skórze, co jest korzystne dla osób z cerą wrażliwą, trądzikową lub podrażnioną. Przyspiesza również proces gojenia się ran, minimalizując ryzyko powstawania blizn i wspomagając regenerację uszkodzonej tkanki. Poprawa Nawilżenia i Bariery Skórnej: Badania sugerują, że peptyd miedziowy może wspierać funkcję bariery ochronnej skóry, pomagając jej zatrzymywać wilgoć i chronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wyrównanie Kolorytu Skóry: Dzięki swoim właściwościom regenerującym i przeciwzapalnym, GHK-Cu może pomóc w redukcji przebarwień pozapalnych i poprawie ogólnego kolorytu skóry, nadając jej bardziej jednolity i promienny wygląd.

