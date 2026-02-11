Kochanka zabiła Izę, bo nie chciała zostać mężczyzną! Sąd podjął decyzję

Zaginęła 15 lat temu po wyjeździe z Polski. Sąd uznał Annę P. winną zabójstwa Izy Z.

Ta historia ma swój początek jeszcze w 2009 roku, kiedy 30-letnia Izabela Z. wyjechała do Wielkiej Brytanii ze swoją partnerką Anną P. Zamieszkały w Normanton w hrabstwie Derbyshire. Początkowo Izabela regularnie kontaktowała się z rodziną, w tym ze swoją córką. Jednak po 28 sierpnia 2010 roku kontakt nagle się urwał. Iza była uznawana za zaginioną przez niemal rok. 1 czerwca 2025 roku odnaleziono jej zwłoki. Były zakopane w ogrodzie i przykryte warstwą betonu. Sekcja nie pozwoliła na ustalenie dokładnej przyczyny śmierci. Wiadomo jednak, że ciało przecięto na pół. Za podejrzaną uznano Annę. Ona początkowo nie przyznawała się do niczego, jednak w maju 2025 roku ciało znaleziono, kiedy ona sama skontaktowała się z policją, deklarując chęć złożenia wyjaśnień i wskazując miejsce ukrycia ciała. Oskarżona utrzymuje obecnie, że Iza zmarła przypadkowo podczas gwałtownej kłótni, a ona działała w obronie własnej. Prokuratura stanowczo odrzuca tę wersję wydarzeń.

Prokurator Gordon Aspden przedstawił ławie przysięgłych tezę, zgodnie z którą Z. została zamordowana krótko po ostatniej rozmowie z rodziną. Ciało miało zostać następnie przecięte na pół przy użyciu dużego noża. Prokuratura zwróciła uwagę, że oskarżona wcześniej pracowała jako rzeźnik, a jej obowiązki zawodowe obejmowały rozbiór i porcjowanie tusz zwierzęcych. Jak podkreślono w sądzie, przecięcie ludzkiego kręgosłupa wymagałoby „znacznej siły”. Motyw zbrodni podany przez śledczych może szokować. Prokuratura już wcześnie wskazywała na dowody sugerujące napiętą i burzliwą relację między kobietami, pełną silnej zazdrości. Jak pisze Daily Mail, podczas ostatniej rozprawy śledczy ujawnili, iż Anna naciskała na Izę, by poddała się operacji zmieny płci. P. miała dojść do wniosku, że jednak woli związki z mężczyznami. Iza odmawiała, na tym tle wywiązywały się kłótnie. Anna P. została oskarżona o morderstwo, utrudnianie zgodnego z prawem pochówku oraz mataczenie w toku postępowania. Grozi jej dożywocie.