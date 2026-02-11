Estoński wywiad: Rosja szykuje odbudowę sił militarnych, ale nie ma planów atakowania NATO

Rosja nie planuje w najbliższym czasie bezpośredniego ataku na państwa NATO, ale intensywnie odbudowuje swój potencjał militarny – twierdzi estoński wywiad zagraniczny w najnowszym dorocznym raporcie. Według Tallinna Moskwa działa dziś z myślą o ewentualnych przyszłych konfliktach i próbie przekształcenia architektury bezpieczeństwa w Europie na własnych warunkach, jednak na razie o starciu z NATO z jej inicjatywy nie ma mowy. Tegoroczny raport wywiadu podkreśla, że choć w 2026 ani 2027 roku nie należy spodziewać się rosyjskiej agresji na którekolwiek z państw Sojuszu, to Rosja „ściga się z czasem”, by odbudować swoje siły zbrojne w obliczu rosnących inwestycji obronnych w Europie. Szef estońskiego wywiadu Kaupo Rosin wskazał, że Kreml z niepokojem obserwuje europejskie zbrojenia. W jego ocenie Rosja obawia się scenariusza, w którym w ciągu dwóch–trzech lat Europa osiągnie zdolność do prowadzenia samodzielnych działań militarnych przeciwko Moskwie. Celem Kremla ma być więc „opóźnienie i utrudnienie” tego procesu.

Według estońskich służb zmiana tonu Moskwy wobec nowej administracji USA nie oznacza zmiany strategicznych celów Rosji. Te pozostają niezmienne: marginalizacja Stanów Zjednoczonych i NATO oraz przekształcenie europejskiego systemu bezpieczeństwa w sposób odpowiadający interesom Kremla. W raporcie pojawia się również wątek Chin. Tallinn ocenia, że Pekin postrzega Rosję jako użytecznego partnera w osłabianiu Zachodu oraz potencjalne zaplecze energetyczne na wypadek konfliktu wokół Tajwanu i ewentualnych sankcji czy blokady morskiej. Współpraca obu państw obejmuje także badania nad technologiami wojskowymi. Estończycy ostrzegają, że ewentualne ustępstwa wobec Moskwy mogą w praktyce wzmocnić globalne ambicje Chin.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział, że Rosja nie chce atakować NATO i może to zadeklarować na piśmie

Sami Rosjanie powtarzają, iż nie mają intencji zaatakowania zachodnich państw i że takie pogłoski rozgłaszają tylko podżegacze wojenni. Pod koniec zeszłego roku doszły do tego zapewnienia wiceministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Riabkowa. Jak zadeklarował, strona rosyjska jest gotowa udzielić zapewnienia o pokojowych intencjach na piśmie. „Właśnie pod pretekstem, że Moskwa rzekomo skrywa agresywne plany i zamierza w najbliższych latach dokonać inwazji na państwa NATO, w stolicach europejskich uruchomiono zakrojone na szeroką skalę programy remilitaryzacji” – uważa rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, jego słowa cytuje "Ukraińska Prawda". Według Riabkowa Rosja "jest nawet gotowa prawnie to sformalizować w kontekście potencjalnego rozwiązania obecnego kryzysu w oparciu o zasadę równego i niepodzielnego bezpieczeństwa".

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard uważa, ze Putin nie podbije całej Ukrainy ani nie zaatakuje Europy

W grudniu było też głośno o słowach dyrektor wywiadu USA, która również stwierdziła, że Moskwa Zachodu nie zaatakuje. Reuters twierdził z kolei, że tak naprawdę amerykańskie służby mają zupełnie inne informacje. Na platformie X Tulsi Gabbard napisała: "Podżegacze wojenni z deep state i ich media propagandowe ponownie próbują podważyć wysiłki prezydenta Trumpa, by zaprowadzić pokój na Ukrainie – a nawet w Europie – fałszywie twierdząc, że „amerykańska wspólnota wywiadowcza” zgadza się i popiera stanowisko UE/NATO, że celem Rosji jest inwazja/podbój Europy (aby zyskać poparcie dla swojej prowojennej polityki). Prawda jest taka, że ​​„amerykański wywiad” ocenia, że ​​Rosja nie ma nawet możliwości podboju i okupacji Ukrainy, a co dopiero „najazdu i okupacji” Europy".

Estonian Foreign Intelligence Service (EFIS) published today its annual report „International Security and Estonia 2026“.In our assessment, Russia has no intention of militarily attacking Estonia or any other NATO member state in the coming year.We are likely to reach a… pic.twitter.com/XKtox7J4hX— Välisluureamet / EFIS (@valisluure) February 10, 2026

