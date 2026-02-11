Matka znanej prezenterki została porwana! Policja zatrzymała mężczyznę, kobiety nie ma

Od początku lutego Ameryka żyje wstrząsającą sprawą zaginięcia matki znanej amerykańskiej prezenterki BBC Savannah Guthrie. 84-letnia kobieta zniknęła z domu 1 lutego. Nagrania z kamer wskazują, że tego dnia pod jej drzwiami zjawił się tajemniczy mężczyzna, potem po kobiecie ślad zaginął. Teraz nastąpił przełom. Jak informuje agencja Reutera, policja zatrzymała podejrzanego o porwanie. Kobieta jednak wciąż nie została odnaleziona.

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. Od początku lutego trwają poszukiwania zaginionej 84-letniej Nancy Guthrie, matki znanej amerykańskiej prezenterki BBC Savannah Guthrie. Zgodnie z tym, o czym informowało Biuro Szeryfa, starszą panią ostatni raz widziano w nocy 31 stycznia, kiedy rodzina odwiozła ją do domu po wspólnej kolacji. Następnego dnia, gdy nie pojawiła się na niedzielnej mszy, rodzina zgłosiła jej zaginięcie.

Dramat w USA. Matka znanej prezenterki porwana dla okupu?

Jak przekazała agencja Reutera, szeryf Chris Nanos mówił potem, że kamera, zamontowana przy dzwonku do drzwi domu Nancy Guthrie została wyłączona wczesnym rankiem 1 lutego. "Rozrusznik serca kobiety stracił połączenie z jej telefonem około pół godziny później, co sugeruje, że została ona wtedy siłą wyprowadzona z domu". W tym tygodniu władze opublikowały nagranie z kamer przed domem porwanej kobiety, na których widać uzbrojonego mężczyznę w kominiarce, kręcącego się przy drzwiach do domu 84-latki w dniu, w którym kobieta zniknęła.

Co się dzieje z 84-latką?

Zdaje się, że właśnie nastąpił przełom. Biuro Szeryfa Hrabstwa Pima opublikowało we wtorek (10 lutego) wieczorem oświadczenie, w którym przekazano, że funkcjonariusze "zatrzymali osobę podczas kontroli drogowej i że jest ona przesłuchiwana w związku ze śledztwem w sprawie Nancy Guthrie". Szczegółów nie podano, jak jednak zauważa redakcja Reutersa, "na razie nie jest jasne, czy podejrzany i osoba zatrzymana podczas kontroli drogowej na południe od Tucson to ta sama osoba. Służby nie ujawniły dokładnie, czy porywacze przedstawili konkretne żądania lub czy doszło do ustaleń w sprawie przekazania okupu". Na razie nie ma też informacji o tym, gdzie może znajdować się 84-latka. 

Szokujące porwanie w biały dzień. Wszystko nagrała kamera!
Reuters: Policja zatrzymała podejrzanego o porwanie matki znanej amerykańskiej prezenterki
