Kobieta zaczęła strzelać do dzieci! 10 osób nie żyje

Masakra w szkole w Tumbler Ridge w Kanadzie. 10 osób nie żyje, sprawcą prawdopodobnie kobieta
Straszne wiadomości docierają z Kanady! Wszystko wskazuje na to, że kilka godzin temu doszło tam do jednej z największych szkolnych strzelanin w historii tego kraju. Co dokładnie się stało? Do zdarzenia doszło wczoraj, we wtorek 10 lutego o godzinie 22:30 czasu polskiego. W Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej była wtedy 13:30, a dzieci był jeszcze w szkołach. W pewnym momencie na terenie Tumbler Ridge Secondary School rozległy się strzały, a potem alarmy. Secondary school to odpowiednik polskiej szkoły średniej, uczęszczają tam dzieci w wieku 12-16 lat. Alarmy były sygnałem do natychmiastowego zamykania klas. Jak opowiadają teraz ocaleni uczniowie w relacji dla CBC, byli zabarykadowani w klasach przez dwie godziny. Niestety, nie wszyscy zdołali schować się przed strzelaniną. Potwierdzono śmierć 10 osób, a 25 zostało rannych, w tym dwie ciężko. Wśród zabitych jest sprawca. Doniesienia mówią o kobiecie z brązowymi włosami, która najpierw otworzyła ogień do uczniów i nauczycieli, a potem skierowała broń we własną stronę.
To najbardziej krwawy atak tego rodzaju w Kanadzie od 1989 roku
Kim była sprawczyni? Dlaczego zdecydowała się na tak potworny czyn? Tego jeszcze nie wiadomo. Na miejscu trwają intensywne czynności policji i prokuratury. „Łączę się z Kanadyjczykami w żałobie z tymi, których życie zmieniło się dziś nieodwracalnie, i wyrażam wdzięczność za odwagę i bezinteresowność ratowników, którzy ryzykowali życie, by chronić swoich współobywateli. Nasza zdolność do jednoczenia się w kryzysie to najlepsza cecha naszego kraju – nasza empatia, nasza jedność i nasze współczucie dla siebie nawzajem” - powiedział premier Kanady Mark Carney. To najbardziej krwawy atak tego rodzaju w Kanadzie od 1989 roku, kiedy to na terenie L'Ecole Polytechnique w Montrealu zastrzelono 14 osób. Czekamy na dalsze doniesienia.