33-letni Krystian nie daje znaku życia od kilkunastu dni! Pilny apel policji

Jak informuje policja z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald, zaginiony Krystian Zybała, lat 33, ostatni raz kontaktował się z bliskimi 1 lutego 2026 roku. Mężczyzna mieszkał przy ul. Promienistej w Poznaniu. Od tamtej pory nie wrócił do domu ani nie dał znaku życia.

Zaginiony ma około 170 cm wzrostu, krótkie, ciemne włosy. Znakiem szczególnym jest tatuaż – mały krzyż na dłoni, a także tatuaże w okolicy szyi oraz lewego ramienia. W chwili zaginięcia mógł być ubrany w bordową kurtkę, czarne spodnie, białe buty sportowe i miał przy sobie czarny plecak.

Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały mężczyznę lub wiedzą, gdzie może przebywać, o kontakt z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald pod numerami telefonu 47 77 121 11, 47 77 121 12 lub pod numerem alarmowym 112.

Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa.