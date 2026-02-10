Chciała tylko nastraszyć partnera?! Szokujące słowa Klaudii K. Ruszył proces o zabójstwo 28-latka

Jak przekazuje Radio Eska, we wtorek, 10 lutego, przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa 28-letniego mężczyzny. Na ławie oskarżonych zasiadła 31-letnia Klaudia K., która odpowiada za śmiertelne ugodzenie nożem swojego partnera. Do tragedii doszło podczas awantury domowej w mieszkaniu pary na osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi.

Kobieta od początku postępowania podkreśla, że nie miała zamiaru zabić. Przed sądem ponownie zaznaczyła, że chciała jedynie przestraszyć partnera. Do zarzutu zabójstwa się nie przyznaje.

Prokuratura przedstawia jednak zupełnie inny obraz wydarzeń. Jak relacjonował prokurator Wojciech Tomczyk, cytowany przez Radio Eska Kalisz:

Zadała mu dwukrotnie trzymanym w ręku nożem kuchennym cios. Jeden cios w lewe ramię oraz drugi w klatkę piersiową.

Obrażeń mężczyzny nie udało się przeżyć. Zmarł na miejscu, mimo podjętych prób ratunku. Oskarżonej grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Do tragedii doszło 19 października 2025 roku. Jak wcześniej informował „Super Express”, pomiędzy partnerami wybuchła awantura, w trakcie której kobieta chwyciła za nóż kuchenny i dwukrotnie ugodziła 28-latka, w tym raz w klatkę piersiową. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali 30-letnią wówczas kobietę. Badanie wykazało, że miała 1,2 promila alkoholu we krwi.

Podejrzana od początku kwestionowała ustalenia śledczych. Prokuratura podkreśla jednak, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do przebiegu zdarzeń i charakteru działań oskarżonej. Proces będzie kontynuowany.