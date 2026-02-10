Gdy rozpuści się śnieg zakop to wokół borówki amerykańskiej. Przez cały sezon będzie uwalniać substancje odżywcze, a borówka zaowocuje jeszcze bardziej. Indiańska metoda nawożenia

Wiosna to kluczowy czas dla borówki amerykańskiej – nie tylko cięcie, ale i odpowiednie nawożenie!

Gdy minie zima zakop to wokół borówki amerykańskiej. Nawóz, który działa przez długi czas

Koniec zimy i początek wiosny to czas wzmożonych prac ogrodniczych. To właśnie o tej porze roku rozpoczyna się intensywne nawożenie krzewów, które ma wzmocnić rośliny i przygotować do kwitnięcia oraz owocowania. W tym czasie zalecane są nawozy wieloskładnikowe, które działają wielotorowo i sprawią, że krzewy szybciej rozpoczynają sezon wegetacji. W przypadku borówki amerykańskiej pierwsze prace ogrodowe należy rozpocząć wcześnie. Gdy tylko minie zima trzeba wykonać cięcie. O tej porze roku usuwa się stare i przesuszone pędy. Ogrodnicy rekomendują również cięcie odmładzające, które pozwala nieco rozrzedzić krzew. Stare pędy mogą blokować dostęp do światła słonecznego i zabierać substancje odżywcze, przez co borówka amerykańska gorzej owocuje.

Kolejnym zabiegiem wykonywanym wczesną wiosną jest pierwsze nawożenie borówki amerykańskiej. Jeżeli nie masz czasu i możliwości na regularne stosowanie nawozów to możesz wypróbować sposób rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Jak podaje portal deccoria.p świetnie sprawdzi się on podczas nawożenia krzewów owocowych. Na czym polega?

Metoda Indian do nawożenia borówki amerykańskiej

Rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej szukali sposobów na bardziej obfite plony przy wykorzystaniu tego co było dostępne. Jednym z takich sposobów było zakopywanie ryb i ich pozostałości w pobliżu roślin owocujących. Okazuje się, że rozkładające się ryby stopniowo uwalniają cenne substancje odżywcze go gleby. To przede wszystkim azot, który wczesną wiosna jest pożądany. Stymuluje on rozrost liści, a także wzmacnia i przedłuża owocowanie. Dodatkowo ryby wypuszczają do gleby potas, wapń, siarkę i śladowe ilości cynku oraz żelaza. Składniki te pokrywają się z zapotrzebowaniem roślin i sprawiają, że te lepiej rosną. Co ważne, ten sposób nawożenia jest długotrwały i regularny, W przypadku borówki amerykańskiej najlepiej jest zakopać resztki ryby już wczesną wiosną, na głębokości około 15 cm. Takie rozmieszczenie ogranicza ryzyko bezpośredniego kontaktu z korzeniami oraz ewentualnego wykopania resztek przez dzikie zwierzęta. Warto również pamiętać, że rozkładające się ryby mogą podnosić pH gleby. Borówka wymaga kwaśnego podłoża dlatego też po zakopaniu ryby warto zastosować dodatkowe ściółkowanie, które pomaga utrzymać prawidłową kwasowość gleby.

