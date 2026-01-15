Zrób to zimą z borówką amerykańską. Bez tego zabiegu zamiast owoców latem 2026 ujrzysz puste pędy, a krzew będzie chorować. Wiele osób zapomina o tym zabiegu borówki amerykańskiej

Zimowa pielęgnacja ogrodu to nie tylko ochrona roślin, ale także przygotowania do wiosny, w tym ważne cięcie krzewów.

Borówka amerykańska, ceniona za wartości odżywcze, wymaga zimowego przycinania, aby zapewnić obfite plony i zdrowie.

Prawidłowe cięcie borówki pod koniec lutego lub na początku marca, po mrozach, ale przed wegetacją, jest kluczowe dla jej owocowania.

Dowiedz się, jak prawidłowo przycinać borówkę amerykańską zimą, by cieszyć się zdrowymi i smacznymi owocami!

Jeżeli masz ogród lub działkę to nie zapominaj o doglądaniu zimą. O ten porze roku należy regularnie sprawdzać stań okrytych roślin i w razie czego je poprawiać. W czasie największych opadów śniegu należy również systematycznie usuwać śnieg zalegający na okryciach roślin. Ciężka pokrywa śnieżna może bowiem połamać delikatne krzewy oraz iglaki. Zima to również czas, w którym przygotowujemy się do wiosny. W lutym zaczyna się pierwsze zabiegi pielęgnacyjne, a w tym przycinanie borówki amerykańskiej.

Zrób to z borówką amerykańską przed końcem zimy. Dzięki temu krzew nie będzie chorować

Borówka amerykańska to przepiękny krzew owocowy, który jest bardzo popularny w polskich ogrodach i na działkach. Nic w tym dziwnego bowiem borówka amerykańska to prawdziwe bogactwo witamin. Jest bogata w antyoksydanty, a także zawiera witaminy C, K, E oraz te z grupy B. Wspiera pracę serca, obniża cholesterol oraz wspomaga odporność. Pielęgnacja krzewów borówki amerykańskiej nie jest trudna i nie trzeba być ogrodniczym ekspertem, by wyhodować własne owoce.

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych borówki amerykańskiej, który należy wykonać jeszcze przed wiosną jest cięcie. Pozwala ono utrzymać krzew w dobrej kondycji i zwiększyć plony. Niecięte, nadmiernie zagęszczone pędy sprawiają, że borówka amerykańska z roku na rok będzie coraz słabiej owocować. Zimowe cięcie borówki amerykańskiej chroni także przed chorobami i poprawia cyrkulację powietrza wewnątrz krzewu. Ogrodnicy wskazują, że najlepszy termin na cięcie borówki amerykańskiej to koniec lutego, początek marca. Zabieg ten należy wykonać po ustąpieniu największych mrozów, ale przed początkiem sezonu wegetacyjnego. Cięcie przeprowadzamy w suchy, słoneczny dzień używając do tego zdezynfekowanego sekatora. To bardzo ważne. Dezynfekcja sekatora zapobiega roznoszeniu bakterii oraz grzybów, które mogą odpowiadać za choroby roślin.

Jak przycinać borówkę amerykańską zimą?

Najważniejsze jest cięcie sanitarne, czyli usuwanie starych i zbutwiałych pędów, na których nie pojawiają się już owoce. Dzięki temu krzew nie będzie obciążony i nie będzie musiał utrzymywać martwych pędów. W przypadku starszych krzewów ważne jest również cięcie prześwietlające polegające na usunięciu starych gałęzi. Borówka owocuje na pędach 2 i 3 letnich, starsze można usunąć. Jeżeli masz krzew, który owocuje już ponad 15 lat to warto przeprowadzić również cięcie odmładzające. Polega ono na przycięciu wszystkich pędów na wysokość około 30 centymetrów na ziemią. Zabieg ten pobudza krzew do lepszego wzrostu oraz bardziej obfitego owocowania.