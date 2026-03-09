Wpuść 5 kropli i ściereczką wypoleruj rysy na karoserii. Będzie gładka jak nowa bez pomocy lakiernika. Domowy sposób na rysy w samochodzie

Drobne rysy na karoserii to częsty problem, który można rozwiązać bez wizyty u lakiernika.

Zamiast drogiej pasty polerskiej, wypróbuj domowy sposób: olej kokosowy z octem.

Pamiętaj, aby samochód był czysty i suchy, a roztwór aplikuj na powierzchowne zarysowania.

Odkryj, jak w 5 prostych krokach sprawić, by karoseria Twojego auta znów wyglądała jak nowa!

Wpuść 5 kropli i ściereczką wypoleruj rysy na karoserii. Będzie jak nowa

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby na karoserii naszego samochodu pojawiły się rysy. Często bywa również tak, że drobne zarysowania nie są widoczne na pierwszy rzut oka i o ich istnieniu dowiadujemy się zupełnie przypadków, na przykład gdy słońce zaświeci na nie pod odpowiednim kątem. I choć pojawienia takich rysek ciężko uniknąć, jeśli na co dzień korzystamy z samochodu, to na szczęście można się ich też szybko i skutecznie pozbyć. Oczywiście można udać się do lakiernika i zapłacić kilkaset złotych za usuwanie zarysowań na karoserii. Jednak tańszą opcją będzie zastosowanie profesjonalnej pasty do polerowania, która z łatwością usunie powierzchowne rysy na karoserii. Wystarczy nanieść ją na ściereczkę z mikrofibry lub specjalną gąbeczkę i energicznie pocierać uszkodzone miejsca, a już po chwili nie będzie po nich ani śladu. Oczywiście niezwykle ważne jest wcześniejsze przygotowanie samochodu do takiego zabiegu, aby nie pogorszyć sprawy i nie uszkodzić lakieru jeszcze bardziej. Jak się okazuje, taką pastę można śmiało zastąpić domowym preparatem na rysy na karoserii. Wystarczy wpuścić pięć kropli octu do ciekłego oleju kokosowego i za pomocą ściereczki nanieść je na zarysowania.

Domowy sposób na rysy na lakierze samochodowym

Do przygotowania domowej pasty do usuwania rys z lakieru na samochodzie potrzebujesz oleju kokosowego i octu. Olej wypełni rysę i ją zniweluje, a ocet pozwoli dodatkowo nabłyszczyć lakier. Oczywiście pamiętaj, że ten sposób na zarysowania lakieru sprawdzi się jedynie w przypadku powierzchownych zadrapań. Nie stosuj go w przypadku głębszych uszkodzeń karoserii. Jeśli chcesz skutecznie usunąć zarysowania z karoserii samochodowej to postępuj w poniższy sposób:

Umyj dokładnie samochód i go osusz. Podgrzej olej kokosowy tak, aby uzyskać płynną konsystencję. Dodaj do płynnego oleju 5 kropel octu. Dokładnie wcieraj ściereczką z mikrofibry przygotowany preparat w uszkodzenia na lakierze. Na koniec zetrzyj olej z czyszczonej powierzchni.

