Zabierz z łazienki i wetrzyj w karoserie. Usunie zarysowania z lakieru na karoserii i wymaże Twoje grzeszki podczas parkowania

Zarysowany lakier to nie tylko defekt estetyczny, ale i ryzyko korozji, która może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń i utraty wartości pojazdu.

Rysy dzielą się na płytkie i głębokie; te pierwsze można często usunąć domowymi sposobami, drugie wymagają interwencji specjalisty.

Odkryj proste metody na usunięcie drobnych rys z lakieru, wykorzystując produkty, które masz pod ręką!

Zarysowanie lakieru samochodu - dlaczego trzeba to naprawić?

Wbrew pozorom zarysowany lakier na karoserii to nie tylko problem estetyczny. W miejscach zarysowań może pojawić się korozja, a wraz z nią rdza i nieodwracalne uszkodzenie lakieru, co będzie wiązało się z droga wizyta u mechanika. Ponadto warto pamiętać, że samochody z porysowanym lakierem tracą mocno na wartości i podczas sprzedaży ich cena będzie o wiele niższa.

Mechanicy zarysowania lakieru dzieła na dwie kategorie:

Płytkie - są zazwyczaj niewielkie i powierzchowne. Zarysowania jest jedynie górna warstwa. Tego rodzaju zniszczenia można zidentyfikować patrząc na nie pod różnym kątem. Płytkie rysy mogą być mniej lub bardziej widoczne w zależności od kąta, skąd patrzymy.

Głębokie rysy - to już poważniejszy problem. W przeciwieństwie do płytkich rys mogą one dotyczyć także uszkodzeń podkładu, a nawet metalu. Są wyraźnie wyczuwalne pod paznokciem. Ich naprawa jest trudniejsza i wymaga wizyty u eksperta.

Domowe sposoby na zarysowania lakieru karoserii

W przypadku płytkich rys nie musisz jechać do mechanika. Istnieje kilka domowych sposobów, które pozwolą Ci usunąć tego rodzaju zniszczenia. Warto je znać na wypadek uszkodzenia lakieru w samochodzie.

Usuwanie zarysowań na lakierze przy pomocy pasty do zębów

Zwykła pasta do zębów rewelacyjnie usuwa drobne rysy w różnych powierzchniach. Wystarczy nanieść na porysowane miejsce niewielką ilość pasty do zębów i przetrzeć całość miękką ściereczką, a po kilku minutach przemyć wszystko wodą.

Usuwanie zarysowań na lakierze przy pomocy spirytusu salicylowego

Spirytus salicylowy świetnie zamaskuje rysy na jasnych karoseriach. Znany ze swoich właściwości rozjaśniających i dezynfekujących sprawdzi się także podczas naprawy uszkodzeń lakieru. Jak używać spirytusu salicylowego do usuwanie zarysowań na lakierze? Dokładnie osusz miejsce wokół zarysowania. Nasącz w spirytusie wacik i dokładnie przetrzyj nim rysę. Poczekaj od alkohol odparuje i gotowe.

Usuwanie zarysowań na lakierze przy pomocy olejku do drewna

Ten sposób rewelacyjnie sprawdzi się na ciemnych kolorach karoserii. Tłusta formuła olejku "wejdzie" w szczelinę i ją wypełni dając efekt gładkiej tafli lakieru. Wystarczy, że wetrzesz olejek w zarysowaną powierzchnię i odczekasz kilka minut. Po tym czasie całość dokładnie wypoleruj.