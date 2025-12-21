Pełne ciepła prezenty i świąteczne dodatki do domu z ekspresową dostawą pod drzwi. Homla i Wolt pokazują, że święta mogą być łatwe

Grudzień to czas, gdy oczekiwania rosną, a czasu jest coraz mniej. To powód, dla którego klienci coraz częściej sięgają po rozwiązania on-demand, które pozwalają kupować „tu i teraz”. Marka Homla, której oferta dostępna jest w aplikacji Wolt, umożliwia zamówienie prezentów, dekoracji i dodatków do wnętrz z szybką dostawą prosto pod drzwi – bez wychodzenia z domu, bez korków i bez szukania miejsca parkingowego.

„Okres przedświąteczny to czas szczególnych emocji – chcemy nadać domowi odświętny klimat, znaleźć trafiony prezent dla bliskich czy na firmowe Mikołajki albo uzupełnić ostatni detal świątecznego stołu. W takich momentach liczy się możliwość szybkiego działania. Dzięki partnerstwu z Wolt możemy dostarczyć nasze produkty dokładnie wtedy, gdy są potrzebne – w ciągu kilkudziesięciu minut. To sprawia, że przygotowania do świąt stają się łatwiejsze, a stworzenie przytulnej atmosfery w domu możliwe nawet na ostatnią chwilę.” – mówi Ewelina Pytel, Kierownik transportu i administracji logistycznej Homla.

Oferta marki Homla dostępna na Wolt idealnie odpowiada na najczęstsze grudniowe potrzeby, związane zarówno ze stworzeniem świątecznej atmosfery w domu, jak i ratowaniem prezentowych sytuacji na ostatnią chwilę. Kiedy brakuje jeszcze jednego bieżnika, świec na wigilijny stół czy poduszki w świątecznym motywie, nie trzeba już jechać do galerii handlowej ani stać w kolejkach – wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, a potrzebne dekoracje pojawiają się pod drzwiami nawet w pół godziny. Ta sama wygoda działa także wtedy, gdy nagle okazuje się, że jutro Secret Santa w pracy albo ktoś z bliskich zapowiada niezapowiedzianą wizytę. Homla ma tysiące pomysłów na efektowne upominki dostępne od ręki, dzięki czemu każde świąteczne wyzwanie da się rozwiązać szybko, bez stresu i bez wychodzenia z domu.

Prezentownik Homla dostępny na Wolt: 5 pomysłów, które zdążą na Wigilię

W ofercie dostępnej przez aplikację Wolt klienci znajdą gotowe pomysły na świąteczne upominki i dodatki do domu – bez konieczności wcześniejszego planowania:

Pledy, koce i poduszki dekoracyjne – miękkie, praktyczne i uniwersalne prezenty.

Zestawy świec zapachowych – zmysłowy upominek, który pasuje do każdego wnętrza.

Świąteczna porcelana i dodatki stołowe – elegancki akcent na wigilijny stół.

Tekstylia z motywem bożonarodzeniowym – poszewki, bieżniki, serwetki.

Drobne prezenty na ostatnią chwilę – idealne na firmowe Mikołajki czy niespodziewane odwiedziny.

Zakupy można zrealizować w wybranych lokalizacjach w aplikacji Wolt, z opcją natychmiastowej dostawy – dokładnie tak, jak w przypadku zamawiania lunchu czy kwiatów.

Nowy standard zakupów last minute

Widzimy bardzo wyraźny wzrost zainteresowania szybkimi dostawami w kategorii retail – w ciągu roku ten segment na Wolt urósł aż o 56%. Grudzień dodatkowo wzmacnia to zjawisko, bo konsumenci coraz śmielej sięgają po zakupy, które nie wymagają żadnego planowania. Dziś liczy się wygoda, brak kolejek i możliwość reagowania na potrzebę w danym momencie. Czas dostawy staje się częścią wartości samego produktu – skoro prezent, dekoracja czy świeca mogą pojawić się pod drzwiami nawet w pół godziny, nikt nie chce czekać dwóch dni. To realnie zmienia oczekiwania wobec całych kategorii zakupowych – mówi Wojciech Chmielewski, Head of Retail Wolt Polska.

i Autor: Wolt Homla/ Materiały prasowe

