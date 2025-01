Wymieszaj i rozsyp w samochodzie. Usunie wilgoć i nieprzyjemne zapachy z auta. Już po jednej nocy szyby przestaną parować. Sposób na wilgoć w samochodzie

Zawsze na początku miesiąca wkładam to do szafki z butami. Buty bosko pachną przez cały dzień. Działa też na pościel. Sposób na perfumowanie obuwia

Wlej do słoiczka i postaw w salonie, a cudny zapach rozpyli się po całym domu. Będzie otulać zmysły świeżością przez długie tygodnie. Zapach do domu

Jak usunąć wilgoć z samochodu? Rozsyp to w samochodzie i po jednej nocy będzie sucho

Wilgoć pojawiająca się w samochodzie to dość częsty problem. Pojawia się ona szczególnie zimą. W tym roku zima jest wyjątkowa mokra i deszczowa. Temperatury rzadko kiedy spadają poniżej zera stopni, co powoduje idealne warunki do powstawania wilgoci. W dużej mierze wilgoć w samochodzie spowodowana jest złą cyrkulacją powietrza. Pamiętaj, że auto, podobnie jak mieszkanie, powinno być regularnie wietrzone. Jeżeli masz możliwość to zastawiaj uchylone okna na kilka godzin dziennie. W innym przypadku pamiętaj o wietrzeniu. Aby pozbyć się wilgoci i nieprzyjemnych zapachów z samochodu możesz sięgnąć po domowe sposoby. Jednym z najczęściej polecanych patentów jest połączenie żwirku dla zwierząt z kawą. Wystarczy, że wymieszasz je ze sobą i wsypiesz do bawełnianego woreczka. Możesz tez rozsypać je bezpośrednio w samochodzie, a po jednej dobie odkurzyć. Żwirek dla zwierząt świetnie absorbuje wilgoć, z kolei kawa niweluje brzydkie zapachy, które często pojawiają się w wilgotnym środowisku.

Wilgoć w samochodzie. Jak jej unikać?

Wilgoć wnika we wszystkie materiałowe elementy. Zimą eksperci wskazują, że warto wymienić materiałowe dywaniki na te gumowe. Dzięki temu nie będą one absorbowały wody. Nie można zapominać o regularnym czyszczeniu samochodu. Warto wykonywać przegląd układu klimatyzacji, która powinna usuwać nadmiar wody z powietrza. Kolejnym powodem, przez który może pojawić się wilgoć jest zbyt niski poziom płynu chłodniczego. Czasem pojawia się ona w wyniku zapchanej nagrzewnicy i niedrożnych kanałów odpływowych. Woda często zbiera się także w wnęce na koło zapasowe. Wszystko to trzeba dokładnie sprawdzić i wyczyścić.