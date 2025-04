Już pół szklanki wystarczy na pachnące pranie. Przestaniesz kupować płyny do płukania! Pranie będzie mięciutkie i pachnące niczym z pięciogwiazdkowego hotelu

Dlaczego rezygnuje się z płynów do płukania?

Płyny do płukania sprawiają, że świeże pranie pięknie pachnie. Coraz więcej ekspertów wskazuje jednak, że nie są one niezbędne do prania. Jeżeli Twoje ubrania po prania nieprzyjemnie pachną to sprawdź, czy w pralce nie pojawiła się pleśń, a wszystkie jej podzespoły są regularnie czyszczone. Płyny do płukania oraz zmiękczania tkanin pojawiły się w Polsce w połowie XX wieku. Stały się bardzo popularne, jednak dzisiaj wielu ekspertów odradza ich używania. Stosując często płyny do płukania możesz sprawić, że tkaniny staną się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku prania ubrań, ręczników oraz pościeli. Dodatkowo płyny do płukania mogą zawierać składniki pochodzące z oleju palmowego, a nawet ropy naftowej. Częstym składnikiem jest również QAC, czyli związek redykujący ryzyko elektryzowania się tkanin. Może on wywoływać podrażnienie górnych dróg oddechowych oraz alergie skórne. Wiele składników płynów do płukania nie jest biodegradowalne i negatywnie wpływa na środowisko. W dobie coraz większej popularności domowych sposobów prania polecane są naturalne alternatywy płynów do płukania.

Czy zastąpić płyn do płukania? Dodaj pół szklanki tego do pralki, a pranie będzie miękkie i pachnące

Najlepszą alternatywą dla płynów do płukania jest połączenia białego octu z kilkoma kroplami olejków eterycznych. Już pół szklanki octu oraz 5 kropel olejku eterycznego wystarczy na 1 pranie. Biały ocet świetnie zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy. Dodatkowo ma on działanie przeciwbakteryjne wiec usunie wszelkie bakterie oraz grzyby. Jest to szczególnie istotne w przypadku prania pościeli i ręczników. Z kolei olejek eteryczny sprawi, że pranie będzie pięknie pachniało. Nie będzie to jednak drażniący i alergizujący zapach. Olejki eteryczne, które najlepiej sprawdzą się do prania do między innymi różany, lawendowy oraz herbaciany.