Wzorowy trik na pranie ciemnych ubrań ułatwi zadanie każdemu mężczyźnie. Rzeczy nie stracą koloru. Będą nieskazitelnie czyste i pachnące

Jak prać ciemne ubrania w pralce, aby były czyste?

Pranie ciemnych ubrań to zadanie, które wbrew pozorom wymaga specjalnego przygotowania i wiedzy. Trzymając się kilku zasad podczas prania, unikniesz zniszczenia swoich ulubionych ubrań, ich zafarbowania czy utraty intensywności ich kolorów. Piorąc ciemne rzeczy w ten sposób z pewnością posłużą Ci przez długi czas. Na co warto zwrócić uwagę podczas prania? Oto instrukcja krok po kroku, jak prać ciemne ubrania. Oczywiście pisząc "ciemne" mamy na myśli: czarne, grafitowe, granatowe, brązowe, bordowe itp..

Posegreguj ubrania kolorystycznie. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę. Ubrania przekręć na lewą stronę. Wrzuć swoje ciemne rzeczy do bębna i go zamknij. Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn do czarnego. Miejsce na płyn do płukania znajduje się w środkowej komorze. Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Możesz również ustawić ręcznie temperaturę prania na 40 stopni i ilość obrotów maksymalnie 1000/min..

Sposób na pranie ciemnych rzeczy, aby nie zafarbowały

W sytuacji, gdy pierzesz ciemne ubrania z delikatnych tkanin i obawiasz się, aby nie zafarbowały, to możesz wrzucić razem z nimi do bębna chusteczki wyłapujące kolor. Kupisz je w każdej drogerii za grosze, a zapobiegną farbowaniu odzieży. Z kolei jeśli chcesz zapobiec blaknięciu koloru ze swoich rzeczy, to namocz je przed praniem w roztworze z wody i octu.