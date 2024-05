Do spalonego garnka wkładam ręcznik zalewam go tym. Po 30 minutach nie ma śladu po spaleniźnie. Sposób na przypalony garnek, który zadziała, gdy wszystko inne zawiedzie

Namaczam w ręcznik papierowy i wkładam do garnka. Rewelacyjny sposób na czyszczenie spalenizny

Wysokie temperatury oraz skaczący tłuszcz mogą sprawić, że garnek pokryje się warstwą spalenizny. To częsty problem, którego nie należy lekceważyć. Przypalona garnek nie nadaje się do użytkowania. Przypalone resztki jedzenia oraz oleju mogą przedostać się do jedzenia. Spalenizna sprawia, że garnek szybciej się niszczy. W przypadku przypalonego garnka tradycyjne środki do mycia naczyń zawodzą. Najlepiej jest sięgnąć po domowe, sprawdzone sposoby.

Ja zawsze ze spalenizną w naczyniach radzę sobie przy pomocy sody oczyszczonej. Mieszam sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 2:1. Mieszam aż powstanie gęsta papka i delikatnie namaczam w niej grubą warstwę ręcznika papierowego. Następnie wkładam go do wnętrza (dla lepszych rezultatów możesz dodać także kwasek cytrynowy). na około kilkadziesiąt minut. Soda oczyszczona rewelacyjnie rozpuszcza spaleniznę i jest bezpieczna dla tworzywa patelni. Po zdjęciu, namoczonego sodą oczyszczoną ręcznika papierowego myję garnek pod bieżącą, ciepłą wodą.

