Ponad 200 interwencji

Potworna ulewa i gradobicie, zalane całe Gniezno! Sztab kryzysowy reakcją na pogodowy armagedon [AKTUALIZACJA, WIDEO]

Ogromna ulewa przeszła w poniedziałek, 20 maja, nad Gnieznem, co doprowadziło do zalania ulic i podtopienia posesji. Nawałnica rozpoczęła się o godz. 12.30 i trwała ok. godzinę, a oprócz opadów deszczu towarzyszyło jej gradobicie. Strażacy otrzymali ponad 200 zgłoszeń, w tym od kobiety, który została uwięziona w swoim aucie na ul. Pod Trzema Mostami.