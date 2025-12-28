Te historie wyciskały łzy w 2025 roku. Bezsensowna śmierć, cierpienie zwierząt i niewytłumaczalna zbrodnia

2025-12-28 7:30

Trudno je objąć rozumem, być może jeszcze trudniej wytłumaczyć bliskim. Wypadki, w których giną dzieci, przemoc wobec zwierząt, śmierć najbliższych, przyjaciół. Reporterzy "Super Expressu" przedstawili ludzkie historie, które poruszają do granic możliwości. W 2025 roku te materiały wywołały morze łez.

  • Wypadki, zabójstwo dziecka, szokujący mord na UW, krzywda niewinnego kociaka - te historie wywoływały poruszenie nie tylko w miejscach, w których się zdarzyły. "Super Express" przeprowadzał trudne rozmowy, starał się patrzeć na nie z ludzkiej strony.
  • W przejmującym zestawieniu przypominamy wydarzenia z 2025 roku (i nieco starsze, które zyskały nową aktualność), obok których nasi czytelnicy nie przechodzili obojętnie.
  • Zobaczcie, jakie były ustalenia i okoliczności wspominanych zdarzeń.

Śmierć 11-letniego aktora, wypadek pilota F16, dramat niewinnego kota. Te historie zapadły w pamięć

W 2025 roku dziennikarze "Super Expressu" podjęli wiele trudnych i poruszających tematów. Byli na miejscach wypadków, rozmawiali z rodzinami, ustalali okoliczności zabójstw i procesów sądowych. Mowa tu m.in. o tragicznej śmierci 11-letniego Nikodema Mareckiego, tragedii podpułkownika Macieja "Slaba" Krakowiana, przemocy wobec kota Pandka i śmierci 15-latka na obozie harcerskim. Każda z tych spraw miała swoje szokujące wątki. Polacy z zapartym tchem śledzili nowe doniesienie i wierzyli w lekarzy, heroicznie walczących o poszkodowanych. W końcówce grudnia przygotowaliśmy przejmujące podsumowanie 2025 roku. Znajdziecie je w poniższej galerii. Zawarliśmy w nim te materiały, które w ostatnich miesiącach były komentowane w całym kraju. 

30 zdjęć

Mamy nadzieję, że 2026 rok przyniesie o wiele mniej informacji o tragicznych w skutkach wypadkach, zabójstwach i dramatach zwykłych ludzi. Naszym czytelnikom dziękujemy za zrozumienie, zaufanie i komentowanie artykułów. Wierzymy, że jesteśmy w stanie informować rzetelnie, z szacunkiem do drugiego człowieka i uwzględnieniem najważniejszych wątków. Do zobaczenia w kolejnych miesiącach!

