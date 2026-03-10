Wywieźli niepełnosprawnego 23-latka do lasu i zostawili go bez ubrań. To miał być internetowy „challenge”

Do zdarzenia doszło w nocy 4 marca na terenie powiatu kolskiego. Jak ustalili policjanci z Komisariatu Policji w Dąbiu, około godziny 23:00 23-letni mieszkaniec powiatu kolskiego został wywieziony przez znajomych do kompleksu leśnego. Cała sytuacja miała być elementem tzw. internetowego „challenge’u”, który – według jego uczestników – miał mieć charakter żartu.

Na miejscu mężczyzna został pozostawiony sam i bez odzieży, mimo że temperatura powietrza oscylowała wokół zera. 23-latek jest osobą wymagającą szczególnej troski i wsparcia ze względu na swoje ograniczenia, dlatego znalazł się w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia.

Zobacz: Matka zamieniła życie 2-letniego Marcelka w piekło. Udusiła synka kołdrą, a po wszystkim zjadła kolację!

Pomimo bardzo trudnych warunków i postępującego wychłodzenia organizmu, mężczyzna zdołał przejść około dwóch kilometrów. Dotarł do najbliższych zabudowań, gdzie zauważyli go mieszkańcy i udzielili mu pomocy. Był wyraźnie przemarznięty, jednak dzięki szybkiej reakcji osób, które go znalazły, nie doszło do poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Posterunku Policji w Dąbiu. Funkcjonariusze szybko ustalili i zatrzymali osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Okazali się nimi 20-letnia kobieta oraz 26-letni mężczyzna, znajomi pokrzywdzonego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do jednostki policji, gdzie usłyszeli zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja podkreśla, że to kolejny przykład pokazujący, jak niebezpieczne mogą być pomysły inspirowane internetowymi „wyzwaniami”. To, co dla niektórych ma być zabawą czy sposobem na zdobycie popularności w sieci, w rzeczywistości może prowadzić do dramatycznych konsekwencji – zarówno dla ofiary, jak i dla sprawców.