Mieszam 2 łyżki popularnej przyprawy z wodą i spryskuję kwiaty, na których pojawiły się ziemiórki. Ohydne robaki wyniosą się z Twoich kwiatów. Ekologiczny sposób na ziemiórki

Wsyp do pojemnika i zalej wodą. W ten sposób pozbędziesz się ziemiórek

Latające owady wokół kwiatów to najczęściej ziemiórki. Te niewielkie robaki potrafią wyrządzić spore szkody dlatego, gdy tylko się pojawią, należy od razu reagować. Ziemiórki lubią wilgotną ziemię i ciepło. Ziemia doniczkowa to idealnie środowisko do rozwoju ziemiórek. Pozostawione same sobie mogą doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Na szczęście przepędzenie ziemiórek z kwiatów nie jest bardzo trudne. Świetnym sposobem jest wykorzystanie cynamonu. Ostra przyprawa działa drażniąco na ziemiórki. Wystarczy, że w niewielkim pojemniku wymieszasz 2 łyżki cynamonu z 500 ml gorącej wody. Naczynie szczelnie zakryj i odstaw na około 1 godzinę. Następnie przecedź wszystko przez ścierkę i przygotowanym roztworem spryskaj liście, łodygi oraz ziemię w doniczce.

Jak rozpoznać ziemiórki?

Ziemiórki często mylone są z muszkami owocówkami. W przeciwieństwie do muszek nie gromadzą się wokół żywności, a właśnie w ziemi roślin doniczkowych. Dorosłe osobniki ziemiórek są czarne, a długość ich ciała nie przekracza 5 milimetrów. To jednak nie one stanowią największe zagrożenie dla kwiatów. Najbardziej żarłoczne są larwy ziemiórek, które żerują w ziemi. Jak wiele innych szkodników podgryzają one korzenie roślin doprowadzając do ich osłabienia, przez co zaatakowany kwiat więdnie i obumiera.

