Obieram i zalewam gorącą wodą. Po 3 dniach obficie podlewam maliny. Krzaczki uginają się od owoców. Ekologiczny nawóz do malin

Obieram i zalewam gorącą wodą. Gdy wystygnie podlewam tym maliny. Krzaczki uginają się od owoców

Uprawa owoców we własny, ogródku nie jest trudna. Sekretem bujnych plonów jest odpowiednia pielęgnacja, podlewanie oraz nawożenie. Maliny powinny się nawożone od wczesnej wiosny do początków lata. Koniec maja i początek czerwca to już ostatni dzwonek na pierwsze nawożenie krzaczków. W domowej uprawie malin nie trzeba sięgać po kupne odżywki i nawozy. Świetnie sprawdzą się domowe mieszanki, które w zupełności wystarczą. Dostarczą one roślinom wszystkich potrzebnych składników mineralnych. W przypadku nawożenia krzaczków malin rewelacyjne będą obierki z ziemniaków. Zawierają one swoim składzie potas, fosfor, magnez, wapń, sód, żelazo oraz cynk i mangan. Składniki one stymulują procesy wzrostu sadzonek oraz poprawiają owocowanie. Dodatkowo obierki z ziemniaków zawierają skrobię, która zbawiennie wpływa na maliny.

Jak przygotować nawóz do malin z obierków z ziemniaków?

Odżywka do malin z obierków po ziemniakach jest banalnie prost w przygotowaniu. Obierz około 1 kg ziemniaków i przełóż obierki do dużego naczynia. Zalej je 1 l wrzącej wody i odstaw na około 3 dni. Po tym czasie nawóz do malin jest gotowy. Podlewaj nim krzaczki malin raz w tygodniu. Pamiętaj, aby unikać odżywiania roślin w pełnym słońcu. Rób to wieczorem lub wczesnym rankiem. Odżywka z obierków po ziemniakach nie tylko wzmocni roślinę, ale będzie również stanowiła ochronę przed chorobami i szkodnikami.

