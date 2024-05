Kroję na kawałeczki i zalewam wodą. To najlepsza odzywka do trzykrotki. Kwiat zagęszcza się w ekspresowym tempie i ma ładny pokrój

Hortensja to krzew, który raczej nie jest trudny w pielęgnacji. Dobrze radzi sobie z trudnymi warunkami i świetnie sprawdza się w przydomowych ogródkach. Jednym z najczęstszych problemów, jaki pojawia się na hortensji jest mączniak. To choroba roślin wywołana przez grzyby z rodziny mączniakowców. Mączniak atakuje praktycznie cały krzew, od liści, kwiatów, po pąki oraz owoce. W skrajnych przypadkach mączniak może doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Na szczęście z mączniakiem na hortensji świetnie poradzi sobie domowy oprysk z pokrzywy. Gnojówka z pokrzywy zwalcza choroby wywołane przez grzyby oraz wpływa na kondycję roślin. Hortensja podlewana gnojówką z pokrzywy będzie lepie rosła, a kwiaty będą okazalsze. Przygotuj wiaderko świeżej pokrzywy i zalej je wodą. Całość odstaw na 3 dni, a następnie rozcieńcz z wodą w proporcjach 1:5. Raz na dwa tygodnie obficie spryskaj tym całą hortensję oraz ziemię wokół krzewu.

Jak rozpoznać mączniaka na hortensji? Na co zwracać uwagę?

Mącznika to poważna choroba roślin. Może ona doprowadzić do całkowitego obumarcia krzewu. Rozpoznanie mączniaka na roślinach nie jest trudne. Jego cechą charakterystyczną jest mączysty nalot na liściach. Ma on biały kolor i pojawi się na górnej części liścia. Trudno go usunąć ręcznie. Mączniak w pierwszej fazie choroby doprowadza do żółknięcia liści i usychania kwiatów. Oprysk z gnojówki z pokrzywy świetnie radzi sobie z tą chorobą i może uratować roślinę.

