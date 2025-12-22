Grudnik wypuszcza, ale gubi pąki i nie kwitnie? To przez ten błąd, możesz go szybko naprawić, wystarczy, że przestaniesz robić tę jedną rzecz

Agnieszka Morawska
2025-12-22 14:23

Grudnik wypuszcza pąki, ale nie kwitnie? To częsty problem właścicieli tej popularnej rośliny doniczkowej. Kwiat, który zazwyczaj zdobi nasze mieszkania w listopadzie i grudniu wymaga specjalnego traktowania w okresie kwitnienia.

Grudnik

i

Autor: Getty Images Zdarza się, że grudnik kwitnie bardzo słabo albo w ogóle nie kwitnie
  • Grudnik wypuszcza pąki, ale nie kwitnie? Poznaj przyczyny i rozwiązania tego częstego problemu.
  • Niewłaściwa doniczka, zbyt ciepłe stanowisko lub częste przestawianie to najczęstsze błędy w pielęgnacji.
  • Odkryj sekrety prawidłowej uprawy, by cieszyć się pięknymi kwiatami grudnika nawet dwa razy w roku!

Dlaczego grudnik gubi pąki? Wszystko przez zmiany

Jeśli chcesz sprawić, by grudnik zakwitł, przyjrzyj się doniczce. Bardzo często wydaje nam się, że kwiaty powinny mieć dużą przestrzeń, jednak w przypadku grudnika jest zupełnie inaczej. Roślina nie ma zbyt rozbudowanego systemu korzeniowego, dlatego nie potrzebuje dużej doniczki. O wiele lepiej sprawdzi się mały i płaski pojemnik, w którym łatwiej będzie kontrolować wilgotność podłoża. Ważne jest też, by nie przesadzać kwiatu w trakcie kwietnia. Wtedy trzeba zapewnić roślinie spokój i stabilne warunki. Inaczej może gubić pąki. Grudnik fatalnie reaguje na zmiany. Dlatego, kiedy wypuści pąki, nie wolno mu także zmieniać stanowiska.

Pielęgnacja grudnika. Jak dbać o roślinę?

Ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest wybór stanowiska. Jeśli chcemy, by kwitł, warto ustawić go w jasnym miejscu, ale nienarażonym na bezpośrednie promienie słoneczne. Zbyt dużo słońca sprawi, że liście rośliny czerwienieją. Trzeba też pamiętać, że grudnik, to roślina krótkiego dnia. Żeby zakwitł, w okresie od września do grudnia, trzeba mu zapewnić około 12 godzin ciemności. Grudnik nie lubi także, gdy jest za ciepło. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa, ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia. Pamiętaj także o odpowiednim podłożu. Możesz kupić gotową mieszankę do kaktusów lub ziemię lekko kwaśnym odczynie.

Grudnik nie kwitnie? Musisz zadbać o temperaturę

Żeby grudnik kwitł dwa razy w roku, trzeba mu zapewnić także dwukrotny okres spoczynku. Pierwszy – od sierpnia do października, drugi na przełomie lutego i marca, czyli po przekwitnięciu rośliny. Wtedy zygokaktus potrzepuje chłodniejszego miejsca. Najlepiej przenieść go do pomieszczenia, w którym panuje temperatura w okolicach 6-10 stopni Celsjusza. W tym czasie nie nawozimy kwiatu i mniej go podlewamy. Po 3-4 tygodniach można go przenieść na docelowe stanowisko praz zacząć stopniowo podlewać i nawozić. Ważne, by nie przestawiać rośliny, gdy pojawią się pąki kwiatowe.

