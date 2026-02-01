Zanim wyjdziesz z domu przyklej to do butów! Dzisiaj lepiej bez tego nie wychodzić. Sprytny sposób na lepszą pyczepność butów. Nie będą ślizgały się na mrozie

Śliskie buty zimą to problem, ale istnieją proste, domowe sposoby, by zwiększyć ich przyczepność na lodzie.

Od plastrów z opatrunkiem po lakier do włosów – poznaj szybkie triki, które pomogą Ci uniknąć poślizgnięć.

Dowiedz się, jak za pomocą silikonu stworzyć trwałe, antypoślizgowe wypustki na podeszwie, by bezpiecznie chodzić nawet w największe mrozy!

Przed wyjściem z domu spryskaj tym buty. Przestaną się ślizgać na lodzie

Dobre obuwie to podstawa zimowego stroju. Buty na zimę powinny mieć grubą i nieprzemakalną podeszwę. Dzięki temu będą odpowiednio chroniły stopy przed zimnem. Równie ważna kwestią jest podbicie podeszwy. Zimowe buty powinny być wyposażone w podeszwę w trapery, dzięki której mają lepszą przyczepność. Mrozy i śniegi to zdecydowanie nie jest pora na wybieg mody i wybieranie butów z gładką podeszwą, lub na obcasach. Jeżeli nie masz w szafie butów typowo zimowych to wiedz, że istnieją domowe sposoby na zwiększenie ich przyczepności. Metody te sprawdzają się podczas największych mrozów.

Wychodzisz domu i zastanawiasz się, jak szybko zwiększyć przyczepność butów? Weź zwykłe plastry z opatrunkiem i przyklej je do podeszwy. Chropowata struktura plastra sprawi, że buty będą miały lepszą przyczepność i nie będą się tak bardzo ślizgały po lodzie. Metoda ta sprawdza się w mroźne, ale suche dni. Padający śnieg namoczy plaster i sprawi, że zacznie się on odklejać. W takim przypadku lepiej sprawdzi się metoda z lakierem do włosów. Suchą podeszwę spryskaj obficie lakierem do włosów i odczekaj aż wyschnie. Lakier stworzy matową powierzchnię na podeszwie, dzięki temu będzie ona stawiała większy opór podczas chodzenia. Sposób ten nie niszczy butów i należy po powtarzać przed każdym wyjściem z domu.

Jak zwiększyć przyczepność butów na mrozie?

Istnieje jeszcze jedna metoda, która sprawi, że Twoje buty nie będą się ślizgały na lodzie. Sprawdza się ona podczas dużych mrozów i opadów śniegu. Weź przezroczysty silikon używany do uszczelnianiach armatury łazienkowej i delikatnie wyciśnij go na podeszwy. Zrób nim niewielkie wypustki i szlaczki, które sprawią, że podeszwa buta nie będzie gładka. Po wyschnięciu silikon zastygnie tworząc klasyczne podeszwy przypominające treki. Dodatkowo silikon ma lekko chropowata i przylepna powierzchnię co sprawi, że buty będą lepiej trzymały się podłoża.