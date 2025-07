Sięgnij do piórnika dziecka i przetrzyj brudne podeszwy butów. Po chwili będą białe jak ze sklepu. Czyszczenie białych podeszew

Sięgnij do piórnika dziecka i wyczyść brudne podeszwy butów, a po chwili będą znowu białe

Białe podeszwy w butach - modnych w ostatnich latach sneakersach czy trampkach mają jedną dość uciążliwą wadę. Otóż bardzo szybko się brudzą i niestety często trudno je doczyścić zwilżoną szmatką. Czasami wystarczy jedno wyjście na zewnątrz, aby na naszych idealnie białych butach znowu pojawiły się rysy czy brud. I chyba każdy z nas przyzna, że takie buty wyglądają nieschludnie, a niestety czyszczenie białych podeszew butów to prawdziwa zmora. Z tego względu warto dowiedzieć się, jak szybko czyścić podeszwy w butach, aby odzyskały swoją biel.

Istnieje na to jeden bardzo prosty sposób, dzięki któremu w kilka minut przywrócisz butom dawny wygląd. Po prostu sięgnij do piórnika swojego dziecka i tym przedmiotem przetrzyj podeszwy swoich trampek lub sneakersów. Jak wyczyścić białe podeszwy w trampkach? Wystarczy, że użyjesz do tego gumki do ścierania. Przetrzyj nią zabrudzenia na podeszwach, a resztki gumki usuń suchą szmatką. W dosłownie 2 minuty usuniesz z nich ciemne rysy i zabrudzenia, które mocno przywarły do ich powierzchni i do tej pory nie dało się ich usunąć mokrą ściereczką.

Domowe sposoby na czyszczenie białych podeszew butów

Oprócz wyżej opisanego przeze mnie sposobu na czyszczenie podeszew butów istnieje kilka innych sposobów na przywrócenie im nieskazitelnego wyglądu i to bez konieczności prania ich w pralce. Można to zrobić, szorując je mleczkiem do mycia łazienek, które wspaniale rozprawi się ze zżółkniętymi podeszwami. Niewielką ilość mleczka nanosimy na szczoteczkę i energicznie szorujemy do momentu usunięcia zalegających zabrudzeń.

Niewiele osób zna sposób na wyczyszczenie podeszew pastą do zębów. Ta ma właściwości ścierające i wybielające, dlatego doskonale usunie wszelkie zabrudzenia i przywróci podeszwom trampek utraconą biel. Nałóż odrobinę białej pasty na szczoteczkę i wyszoruj nią podeszwy, a efekt zobaczysz bardzo szybko.