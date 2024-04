Dodaję 2 łyżki do sody i szoruję podeszwy butów. Po 15 minutach są białe jak nowe. Sposób na wyczyszczenie białych podeszew

Dodaję 2 łyżki do sody i szoruję podeszwy butów. Po 15 minutach są białe jak nowe

Białe podeszwy w sneakersach czy trampkach mają jedną dość poważną wadę - bardzo szybko się brudzą i niestety często trudno je doczyścić zwilżoną szmatką. Czy to oznacza, że buty wymagają już prania w pralce? Na szczęście istnieje pewien domowy sposób na czyszczenie podeszew w białych butach, na który natknęłam się przeglądając Instagrama. Na koncie @ekspertka.od.domu znalazłam przepis na pastę do czyszczenia białych podeszew i po tym, jak ją wypróbowałam, moje buty wyglądają jak nowe. Jak ją przygotować? Wymieszaj 1 łyżkę sody oczyszczonej, 1 łyżkę pasty do zębów i wlej 1 łyżkę płynu do naczyń. Szczoteczką nałóż tę pastę na podeszwy swoich butów i delikatnie wyszoruj. Pozostaw na 15 minut i zmyj z obuwia. Tak czystych butów z pewnością dawno nie miałaś.

Czym wyczyścić białe podeszwy butów? Domowe sposoby

Oprócz wyżej opisanej przeze mnie pasty, podeszwy butów można wyczyścić na kilka innych sposobów i to bez konieczności prania ich w pralce. Można to zrobić, szorując je mleczkiem do mycia łazienek, które wspaniale rozprawi się ze zżółkniętymi podeszwami. Niewielką ilość mleczka nanosimy na szczoteczkę i energicznie szorujemy do momentu usunięcia zalegających zabrudzeń. Innym domowym sposobem na białe podeszwy jest trik z gumką do ścierania. Przetrzyj nią zabrudzenia na podeszwach, a resztki gumki usuń suchą szmatką.