Jak prać buty w pralce, aby ich nie zniszczyć?

Buty sportowe, takie jak trampki czy adidasy można spokojnie prać w pralce. Oczywiście zachowując przy tym ściśle określone zasady prania obuwia, które sprawią, że będzie ono czyste i na pewno się nie zniszczą. Jednak należy pamiętać, aby nie prać butów za często, gdyż w ten sposób szybko stracą swój fason, a materiał może się rozklejać. Zatem jak prać buty w pralce, aby ich nie zniszczyć? Przede wszystkim najpierw dokładnie oczyść je z powierzchownego brudu, wyjmij sznurówki i wkładki, a następnie umieć w poszewce na poduszkę. Ten trik sprawi, że nie będą się obijać o bęben pralki. Drugim pomysłowym patentem na amortyzację butów w pralce jest pranie ich razem z dużym ręcznikiem. Jeśli chcesz prać buty w pralce to koniecznie pamiętaj o ustawieniu odpowiedniego programu. Najlepiej, aby był krótki i delikatny - temperatura maksymalnie 30 stopni, wirowanie 400 obrotów/minutę.

Jak czyścić białe buty? Trik, dzięki któremu będą czyste bez prania

Chcesz wyczyścić swoje białe buty? Użyj gumki do ścierania. Ten sposób znakomicie sprawdzi się także w przypadku butów wykonanych z zamszu lub nubuku. Po prostu delikatnie potrzyj suche zabrudzenia na obuwiu gumką. Na bieżąco strzepuj startą gumkę, aby nie przywarła do materiału. I gotowe! Z kolei jeśli buty są mocno pobrudzone, to wyczyść je mieszanką wody z octem 1:1. Zwilż w niej ściereczkę i pocieraj zabrudzone miejsca na butach.

