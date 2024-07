Kroję na kawałeczki, zalewam wrzątkiem i podlewam palmę w doniczce. Rośnie jak szalona i wypuszcza pęd za pędem. Domowa odżywka do palm

Kroję na kawałeczki, zalewam wrzątkiem i podlewam palmę w doniczce. Rośnie jak szalona

Palmy w doniczce to jeden z największych trendów ostatnich lat. Sprawiają, że wnętrza nabierają śródziemnomorskiego klimatu i nawet zimą sprawiają, że możemy poczuć się jak na rajskiej plaży. Palmy doniczkowe wprost uwielbiają nasłonecznione wnętrza, nie lubią przeciągów i nie wymagają obfitego nawadniania. W związku z tym pielęgnacja palm w doniczce nie jest skomplikowanym zadaniem, jednak jeśli chcesz, aby roślina odbiła i zaczęła wypuszczać kolejne pędy, to pamiętaj o regularnym dostarczeniu jej składników odżywczych takich jak potas, fosfor, czy wapń. W tym przypadku u mnie doskonale sprawdziła się domowa odżywka do palm, którą przygotowałam samodzielnie i to z resztek jedzenia. Chodzi o nawóz ze skórek banana. To właśnie skórki banana są skarbnicą wielu minerałów i związków organicznych. Zawierają między innymi potas, fosfor, wapń, które wspierają rośliny doniczkowe we wzroście. Jak przygotować tę odżywkę do palmy?

Domowa odżywka do palmy ze skórek banana. Przygotowanie i stosowanie

Odżywką ze skórek banana można śmiało podlewać palmę co dwa, czy trzy tygodnie. Jak przygotować tę domową odżywkę do palmy ze skórek bananów? Wystarczy pokroić świeżą skórkę owocu, umieścić ją w litrowym słoiku i zalać gorącą wodą. Po 2 dniach roztwór rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:1 i podlewamy nim palmę.