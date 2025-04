Dodaj 3 łyżki tego do pralki i nastaw pranie ręczników. Sposób od greckiej sprzątaczki zadziała niczym natychmiastowy wybielacz i zmiękczacz. Do Wielkanocy ręczniki będę mięciutkie jak majonez na jajkach

Po miesiącach chłodu i cięższych, rozgrzewających posiłków nadchodzi okres, kiedy mamy ochotę wprowadzić do naszego jadłospisu lekkość i kolor. Warzywa i owoce stają się inspiracją do eksperymentowania w kuchni, a my chętniej sięgamy po dania, które nie tylko zachwycają smakiem, ale są również łatwe i szybkie w przygotowaniu. Tutaj z pomocą przychodzi air fryer – sprzęt, który pozwala na przyrządzenie potraw z minimalnym dodatkiem tłuszczu, zachowując przy tym pełnię aromatu i chrupkości.

– Frytkownica beztłuszczowa to jedno z tych kuchennych urządzeń, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność – i to nie bez powodu. Dzięki technologii obiegu gorącego powietrza pozwala przyrządzać posiłki szybciej, z mniejszą ilością tłuszczu, a przy tym wciąż cieszyć się ich intensywnym smakiem i przyjemną chrupkością. To świetna odpowiedź na potrzeby współczesnej kuchni – zwłaszcza wiosną, kiedy szukamy lżejszych, sezonowych potraw, które dodają energii, są łatwe do zrobienia, a jednocześnie pełne aromatów i tekstur, za które kochamy domowe jedzenie. Urządzenie sprawdzi się o każdej porze dnia – pozwala z łatwością przygotować szybkie śniadania, pożywne lunche, obiady i kolacje, a także przekąski i apetyczne desery – mówi Katarzyna Głuszyk, ekspertka marki Breville.

Trzy wiosenne przepisy na obiad z air fryera. Pyszne i proste, zrobisz je też w piekarniku

Przepis na wiosennego łososia z koperkiem i szparagami

Wiosna kocha lekkie smaki, a łosoś z chrupiącymi szparagami idealnie wpisuje się w ten klimat. Soczysta ryba z chrupiącą skórką, bogata w cenne kwasy omega-3, doskonale komponuje się z lekko podpieczonymi szparagami. Całość podkreśla subtelny aromat świeżego koperku oraz cytryny. To połączenie, które warto często gościć na stole w tym sezonie!

Składniki: 2 filety z łososia, pęczek zielonych szparagów, pół cytryny, sól morska i pieprz, łyżka oliwy, świeży koperek.Sposób przygotowania: Szparagi umyj, odetnij końcówki, skrop oliwą, dopraw solą i pieprzem. Filety łososia natrzyj oliwą, przypraw według uznania. Ułóż łososia i szparagi w air fryerze. Piecz przez 12-15 minut w temperaturze180°C. Podawaj ze świeżym koperkiem. Korzystając z piekarnika, ułóż łososia i szparagi na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez około 20 minut w temperaturze 200°C.

i Autor: Materiały prasowe/Breville

Pieczone bataty z awokado i jogurtem greckim

Naturalna słodycz batatów, kremowe awokado i lekko kwaskowy jogurt grecki – to kompozycja o zrównoważonym smaku i wyjątkowej teksturze, które doda energii i dostarczy mnóstwo wartości odżywczych. Dodatek świeżej kolendry, wyrazistego soku z limonki oraz suszonego chilli sprawiają, że każdy kęs to prawdziwie wiosenna przyjemność.Składniki: 2 średnie bataty, 1 dojrzałe awokado, 100 g jogurtu greckiego, sok z limonki, sól, pieprz, papryka słodka, płatki chili, · garść świeżej kolendry.Sposób przygotowania: Bataty obierz, pokrój na plastry, skrop oliwą, dopraw solą, pieprzem i papryką. Piecz w air fryerze przez 15 minut w temperaturze 180°C lub w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez 25 minut. Dojrzałe, miękkie awokado rozgnieć widelcem, dodaj sok z limonki, sól i pieprz. Upieczone bataty podawaj z guacamole i jogurtem greckim, posypane świeżą kolendrą i płatkami chili.

i Autor: Materiały prasowe/Breville

Tartaletki z cukinią i ricottą

Delikatne mini tarty z lekkim, wytrawnym nadzieniem, idealnie sprawdzą się na obiad, przekąskę lub kolację. Ich kruche ciasto jest bazą dla kremowego sera ricotta, cienko pokrojonych plastrów cukinii oraz świeżych ziół, które nadają całości wiosennego charakteru. To proste w przygotowaniu, a zarazem efektowne danie, które z powodzeniem zaserwujesz zarówno rodzinie, jak i niespodziewanym gościom. Świetnie sprawdzi się również do lunchboxa.

Składniki na ciasto: 250 g mąki, 125 g zimnego masła, szczypta soli, 3-4 łyżki zimnej wody. Nadzienie: 250 g ricotty, 2 małe cukinie pokrojone w cienkie plasterki, garść świeżego szczypiorku i bazylii, sól, pieprz.

Sposób przygotowania: Z mąki, masła, soli i wody zagnieć szybko ciasto, owiń folią i wstaw do lodówki na 20 minut. Rozwałkuj ciasto, wyłóż nim foremki, nakłuj widelcem i piecz przez 5 minut we frytkownicy powietrznej w 180°C. Następnie wypełnij tartaletki mieszanką ricotty, plastrów szpinaku, szczyptą soli, pieprzem oraz świeżymi ziołami. Piecz kolejne 10-12 minut. Jeśli przygotowujesz tartę klasycznie, w piekarniku, piecz spód przez 10 minut w 190°C, a następnie z nadzieniem kolejne 15 minut.

ZOBACZ TEŻ: Sernik babuni zawsze był puszysty i nie opadał. Babcia dodawała dwie łyżki tego do sera, to był jej przepis na sernikowy sukces