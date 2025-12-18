Wsyp 5 czubatych łyżek i nałóż na brudne fugi. Będą jak po renowacji. Wypchnie z nich brud bez szorowania. Sposób na czyszczenie fug

Przedświąteczne porządki to wyzwanie, ale brudne fugi nie muszą spędzać snu z powiek.

Wsyp 5 czubatych łyżek i nałóż na brudne fugi. Będą jak po renowacji

Czas przygotowań do Bożego Narodzenia w wielu polskich domach trwa w najlepsze. W najbliższych dniach wielu Polaków wybierze się na zakupy, zacznie przyrządzać potrawy na spotkania z bliskimi i przystąpi do porządków przedświątecznych. Mycie okien, porządki w szafach, czyszczenie łazienki i oczywiście mycie płytek - to tylko niektóre z zadań, które czekają na większość z nas w najbliższych dniach. Jest tego sporo, dlatego warto wykazać się sprytem i wykorzystać triki, które skutecznie nam ułatwią przedświąteczne porządki. Widzisz, że spoiny między kafelkami są ciemne i brudne? Nie martw się i wypróbuj domowy sposób na czyszczenie fug, który usunie z nich brud i je wybieli bez szorowania. Wsyp pięć czubatych łyżek sody oczyszczonej i nałóż papkę na brudne fugi. Bo kilku minutach będą jak po renowacji.

Domowy sposób na czyszczenie fug bez szorowania

Czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. A czym najlepiej czyścić fugi, aby nie musieć ich szorować? Zastanawiasz się, jak przygotować tę pastę czyszczącą do fug? To bardzo proste i tanie rozwiązanie, które wspaniale wybieli fugi, ale ich nie zniszczy. Połącz ze sobą: pięć czubatych łyżek sody oczyszczonej, 70 ml wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę nałóż i wetrzyj w fugi za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 15 minutach zbierz pozostałości wilgotną szmatką i umyj płytki. Soda oczyszczona z łatwością usuwa wszelkie zabrudzenia, natomiast wodą utleniona skutecznie je wybieli.

Czym wyczyścić białe fugi?

Białe fugi nie tylko bardzo szybko ulegają widocznym zabrudzeniom, ale mają też tendencję do żółknięcia. W czyszczeniu białych fug niezawodna będzie także pasta do zębów. Za pomocą szczoteczki do zębów nasmaruj nią przestrzenie między płytkami i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie zmyj letnią wodą. Innym sposobem jest proszek do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.