Posmaruj fugi na podłodze, a wypchnie z nich ciemny brud bez szorowania. Wybieli spoiny płytek i przywróci dawny wygląd. Czyszczenie fug podłogowych

Posmaruj fugi na podłodze, a wypchnie z nich ciemny brud bez szorowania

Wyczyszczenie fug na podłodze nie należy do najprostszych zadań w domu. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie. Jednak, zamiast od razu sięgać po silną chemię, warto mieć na uwadze fakt, że czyszczenie fug podłogowych domowymi sposobami może być równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Czym zatem wyczyścić fugi podłogowe, aby odzyskały swój dawny wygląd? Tu pomoże samodzielnie przygotowany płyn czyszczący, który dosłownie wypchnie brud ze spoin płytek. Wystarczy, że posmarujesz nim brudne fugi, a bez pracochłonnego szorowania je wybielisz.

Domowy sposób na czyszczenie fug podłogowych

Jeśli widzisz, że fugi na podłodze w kuchni lub na przedpokoju wymagają czyszczenia, bo straciły swój dawny wygląd, to w pierwszej kolejności wypróbuj ten domowy płyn do czyszczenia fug. Wystarczy starannie wymieszać około 10 kropli wody utlenionej z łyżeczką sody i nałożyć na brudne spoiny. Po 10 minutach delikatnie wyszoruj je szczoteczką do zębów i przetrzyj wilgotną ściereczką. Fugi są czyste i wyglądają dosłownie jak nowe. Woda utleniona w połączeniu z sodą oczyszczoną nie tylko wspaniale usuwają brud z wąskich spoin, ale też je wybielą.

Czym wyczyścić białe fugi?

Białe fugi nie tylko bardzo szybko ulegają widocznym zabrudzeniom, ale mają też tendencję do żółknięcia. W czyszczeniu białych fug niezawodna będzie także pasta do zębów. Za pomocą szczoteczki do zębów nasmaruj nią przestrzenie między płytkami i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie zmyj letnią wodą. Innym sposobem jest proszek do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.

