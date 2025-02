Wsyp do butelki z ciepłą wodą i spryskaj płytki kuchenne, a tłuste plamy znikną bez smug. Kafelki będą lśnić. Mycie płytek w kuchni

Wlej do słoiczka i postaw go w salonie, a przepiękny zapach odświeży powietrze na wiele dni. Słodkie akcenty rozniosą się po mieszkaniu. Naturalny zapach do salonu

Wsyp do butelki z ciepłą wodą i spryskaj płytki kuchenne, a tłuste plamy znikną bez smug

Podczas porządków w kuchni nie powinniśmy zapominać o myciu płytek. Chodzi tu o kafelki znajdujące się między górnymi a dolnymi szafkami, które wyjątkowo szybko ulegają zabrudzeniom i nie sposób je usunąć samą wodą. Nawet mycie płytek kuchennych specjalistycznymi środkami, często skutkuje smugami, które powstają przez rozmiękczenie resztek tłuszczu znajdującego się na kafelkach. Mycie płytek kuchennych wymaga od nas również usunięcia zacieków i osadu kamiennego, który jest obecny w okolicy zlewu. Czym zatem powinno się myć płytki w kuchni, aby nie było widać na nich smug i były perfekcyjnie czyste? Tu oczywiście dobrym sposobem będzie przygotowanie ekologicznego płynu do mycia płytek, który świetnie poradzi sobie z zaciekami i tłustymi plamami, ale nie pozostawi na ich powierzchni smug. Jak go zrobić? Wsyp ten proszek do butelki z ciepłą wodą i spryskaj kafelki. Po przetarciu szmatką będą lśnić bez smug.

Domowy płyn do mycia płytek w kuchni

Domowy płyn do mycia płytek w kuchni przygotujesz na bazie wody i sody oczyszczonej. Wsyp 50 g sody do butelki z atomizerem, wypełnione ciepłą wodą. Wstrząśnij, aby składniki się wymieszały i przystąp do mycia kafelków między szafkami w kuchni. Spryskuj je kawałek po kawałku i przecieraj wilgotną ściereczką. Następnie wytrzyj do sucha. Soda oczyszczona znakomicie radzi sobie z zaciekami z wody, ale też usuwa tłuste plamy i resztki jedzenia, które pojawiły się na kafelkach w trakcie gotowania. W efekcie płytki kuchenne będą lśnić bez smug.

Mycie płytek kuchennych bez smug

W myciu płytek kuchennych z pewnością pomocny okaże się płyn do szyb - najlepiej z dodatkiem alkoholu. Ten detergent doskonale rozpuści tłuszcz i brud, a także usunie wapienne osady z wody. Kolejnym sposobem na mycie płytek z tłuszczu będzie wykorzystanie tabletki do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i umyć płytki. Będą lśniąco czyste.

