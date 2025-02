Wlej do ciepłej wody i umyj płytki na podłodze, a odpicujesz je na błysk. Będą czyste bez smug. Mycie płytek podłogowych

Robię to już w lutym z moim cyklamenem, a rozkwita na kolorowo. Urocze kwiaty zdobią mój parapet aż do wiosny. Nawóz do cyklamenu perskiego

Prawda jest taka, że płytki podłogowe bardzo szybko ulegają zabrudzeniom, które potem naprawdę ciężko usunąć. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie robimy tego regularnie lub nie usuwamy powstałych plam na bieżąco. Nie każdy też zdaje sobie sprawę, że mycie płytek zwykłym mopem z wodą, sprawia, że na kafelkach powstają zacieki z wody i co najgorsze - tłuste smugi. A chyba każdy z nas pragnie, aby płytki podłogowe były czyste bez smug. Wtedy decydujemy się na wycieranie ich na sucho tuż po umyciu mopem. Jednak problem tkwi w tym, że na podłodze gromadzi się kurz, piach, ale też powstają tłuste plamy. Dlatego niezwykle ważne jest stosowanie dobrego płynu do mycia płytek, który poradzi sobie z najbardziej uporczywym brudem i nie będzie go rozmazywać po powierzchni, tworząc smugi. Czym zatem najlepiej myć płytki podłogowe? Wlej ten ekologiczny płyn czyszczący do miski z ciepłą wodą i umyj płytki na podłodze. Będą naprawdę czyste i to bez smug i zacieków.

Domowy płyn do mycia płytek podłogowych

Chyba każdy z nas słyszał o znakomitych właściwościach czyszczących octu. Otóż ocet nie tylko świetnie radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami, jakie pojawiają się na naszych podłogach, ale także je nabłyszczy. Co więcej - ocet działa dezynfekująco na powierzchnie, więc z pewnością sprawdzi się w przypadku mycia płytek podłogowych. Dlatego warto przygotować domowy płyn do mycia płytek z octem. Szklankę octu wlej do miski z jednym litrem ciepłej wody i umyj płytki. Ciepła woda z octem doskonale poradzi sobie z tłustymi zabrudzeniami i je usunie z podłogi bez smug.

Jak myć płytki, aby nie było na nich smug ani zacieków?

Oprócz zastosowania dobrego płynu do mycia płytek podłogowych, warto pamiętać tez o kilku zasadach, dzięki którym na ich powierzchni nie pojawią się smugi ani zacieki. Po pierwsze zanim przystąpisz do mycia, dokładnie odkurz podłogi. Następnie pamiętaj też, aby starannie wyżymać mopa lub ściereczkę, którą myjesz płytki. Dzięki temu nie będzie ona zostawiać zacieków z wody.

