Idealny prezent? Taki, który pokazuje, że naprawdę znamy drugą osobę. Nowe badanie Empiku

Polacy chcą, by upominek sprawiał radość i zaskakiwał, ale jednocześnie był „do wykorzystania”. 62% badanych lubi niespodzianki, a 58% najbardziej ceni prezenty, które pozwalają odkryć coś nowego. Z drugiej strony 59% respondentów uważa, że idealny upominek powinien być praktyczny i użyteczny. To pokazuje, że najlepiej sprawdzają się podarunki łączące emocje z codzienną funkcjonalnością – takie jak książki rozwijające pasje, akcesoria związane z hobby czy przydatne gadżety do domu i biura.

Wymyślenie prezentu to proces, nie impuls

Dobre dopasowanie wymaga czasu. Najwięcej respondentów (28%) poświęca co najmniej kilka dni na wymyślenie prezentu dla jednej osoby. Co piąty ankietowany potrzebuje od 30 minut do godziny, a co dziesiąty zastanawia się ponad godzinę. To pokazuje, że dla wielu osób wybór prezentu to przemyślany proces – pełen porównań i poszukiwania inspiracji.Właśnie dlatego rośnie rola miejsc, które pomagają uporządkować wybór i podsuwają sprawdzone opcje. Na Empik.com klienci mogą sięgnąć po przewodniki prezentowe według wieku, zainteresowań i stylu życia – od propozycji dla miłośników winyli i dobrych książek, przez klocki LEGO, gry planszowe, puzzle i zestawy kreatywne idealne na wspólne wieczory, po elektronikę, mały sprzęt AGD ułatwiający codzienność, kosmetyki oraz designerskie dodatki do domu dla tych, którzy cenią estetykę i funkcjonalność.

Mała przyjemność, na którą sami byśmy się nie zdecydowali

Choć cenimy praktyczne upominki, prawie połowa badanych (47%) uważa, że najlepszy prezent to taki, którego sami by sobie nie kupili. Święta stają się więc okazją do podarowania bliskim czegoś wyjątkowego – szczypty luksusu, inspiracji albo impulsu do rozwijania pasji, na które na co dzień mogłoby zabraknąć pretekstu. Może to być zestaw do domowego spa z luksusową solą do kąpieli, dobre słuchawki do relaksu z muzyką i podcastami czy stylowy ekspres przelewowy do kawy specialty. Świetnie sprawdzają się też prezenty, które dają początek nowym zajawkom – takie jak akcesoria do pilatesu lub fotografii mobilnej, zestawy do fermentacji, pieczenia czy gotowania lub do ceremonialnego przygotowywania matchy.

Warto pamiętać, że liczy się nie tylko sam przedmiot, ale również to, co za nim stoi. 65% respondentów uważa, że prezent nie musi być materialny, a 62% podkreśla, że najważniejszy jest sam gest. Prezenty coraz częściej stają się więc sposobem na budowanie relacji i wspólnych doświadczeń, a nie tylko kolejną rzeczą do postawienia na półce.

Co dzieje się z nietrafionymi prezentami?

Choć staramy się wybierać prezenty z myślą o drugiej osobie, nie zawsze udaje się idealnie trafić w gust. 67% badanych przyznaje, że zdarzyło im się otrzymać nietrafiony prezent. Najczęściej jednak podchodzimy do tego z dystansem – 39% respondentów używa prezentu mimo wszystko, a tyle samo odkłada go na półkę lub do szafy.Przekazywanie prezentów dalej deklaruje 25% badanych – częściej robią to kobiety (30% vs 20% mężczyzn), dając upominkom drugie życie. Z kolei sprzedaż lub wymiana online to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej młodych osób – aż 27% przedstawicieli generacji Z traktuje prezenty jako zasób, który może sprawić im radość w nowy, mniej oczywisty sposób.

W świecie wielu opcji pomagają dobre podpowiedzi

Z badania wyłania się spójny obraz: Polacy bardzo chcą trafiać z prezentami, ale oczekiwania wobec nich są dziś wysokie. Upominek ma być jednocześnie osobisty, inspirujący i dopasowany do stylu życia obdarowywanej osoby. Dlatego coraz częściej szukamy miejsc, które podsuwają gotowe pomysły. Osoby, które na ostatniej prostej chciałyby dokupić jeszcze kilka prezentów, mogą skorzystać m.in. z wirtualnego asysta AI na Empik.com, podpowiedzi dostępnych na Empik.com/prezenty lub z personalizowanych rekomendacji konsultantów w salonach Empiku.