Wrzucam do wiadra z ciepłą wodą, mieszam i spryskuję płytki kuchenne. Po smugach i tłuszczu nie ma ani śladu. Kafelki są czyste na błysk. Sposób na mycie płytek w kuchni

Czy jest Ci pisane bogactwo? To zależy od koloru Twojej aury. Ludzie z aurą w takim kolorze mają bogactwo zapisane we krwi. Sprawdż, jaki kolor ma Twoja aura

Zawsze robię to z kupionymi goździkami, zanim włożę je do wazonu. Sąsiadka przecierała oczy ze zdumienia, bo kwiaty szybko się rozwinęły. Jak dbać o cięte goździki

Krokusy w Tatrach 2024. Kwiaty już wystawiają pąki do słońca. Kiedy najlepiej pojechać w góry, by oglądać fioletowe dywany? Znajdziesz je nie tylko w Dolinie Chochołowskiej

Wrzucam do wiadra z ciepłą wodą, mieszam i spryskuję płytki kuchenne. Po smugach nie ma ani śladu

Chyba każda pani domu doskonale zdaje sobie sprawę, że mycie płytek w kuchni to nie lada wyzwanie. Kafelki znajdujące się między szafkami kuchennymi szybko ulegają zabrudzeniom, których nie sposób usunąć samą wodą. Nawet mycie płytek kuchennych specjalistycznymi środkami, często skutkuje smugami, które powstają przez rozmiękczenie resztek tłuszczu znajdujących się na kafelkach. Czym zatem powinno się myć płytki w kuchni, aby nie było widać na nich smug i były perfekcyjnie czyste? Wówczas pomocny będzie viralowy sposób na mycie płytek, który podpatrzyłam w mediach społecznościowych. Wrzucam jedną tabletkę do zmywarki do wiadra z ciepłą wodą i mieszam, aż tak ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu. Następnie przelewam powstały płyn do butelki z atomizerem i spryskuję kafelki w kuchni. Przecieram je dokładnie ściereczką, aż będą całkowicie suche i gotowe. Płytki w kuchni lśnią bez smug.

Dlaczego mycie płytek tabletką do zmywarki jest skuteczne?

Mycie płytek tabletką do zmywarki to niewątpliwie genialny patent na czyste kafelki bez widocznych smug. Dlaczego jest tak skuteczna w walce z zabrudzeniami i tłustymi plamami? To zasługa między innymi zawartych w niej fosforanach, które zmiękczają wodę i pomagają w usuwaniu zabrudzeń czy enzymów rozpuszczających tłuszcze. Dodatkowo wiele kapsułek ma w sobie nabłyszczacze, które sprawią, że płytki będą lśnić jak nowe. Działają one silniej niż zwykłe płyny i to bez konieczności szorowania czy tarcia.

Malowanie płytek ceramicznych - sposób na odnowienie kuchni