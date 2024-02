Wlewam 200 ml zamiast płynu, wsypuję 1 łyżkę i myję płytki w łazience. Są czyste na błysk i to bez smug. Sposób na mycie płytek

Wlewam 200 ml do wody zamiast płynu, wsypuję 1 łyżkę i myję płytki w łazience. Są czyste bez smug

Wiele osób zastanawia się, czy myć płytki łazienkowe, aby usunąć z nich zacieki z mydła, osad z wody, czy kamienia. Łazienka to miejsce w domu, które wymaga zachowania higienicznej czystości. Niestety na płytkach, zwłaszcza w okolicy prysznica lub wanny, bardzo szybko pojawiają się nieestetyczne zacieki z mydła, a nawet osad wapienny. Dlatego warto raz na jakiś czas dokładnie je wymyć, aby wyglądały schludnie. Tu z pewnością ten domowy płyn do mycia płytek łazienkowych uratuje życie wielu z nas. Jak go przygotować? Do 3 litrów letniej wody, wlewam 200 ml octu i dodaję 1 łyżkę kwasku cytrynowego (można także wlać sok z wyciśniętej cytryny). Składniki mieszam, a tym ekologicznym płynem dokładnie myje płytki łazienkowe. Ocet z łatwością usuwa osad z wody, a dodatkowo dezynfekuje powierzchnię. Kwasek cytrynowy poradzi sobie z zabrudzeniami z mydła i sprawi, że w łazience będzie unosić się zapach świeżości.

Czym myć płytki w łazience, aby nie było na nich smug?

W myciu płytek bez smug oprócz sklepowych detergentów będą pomocne także mało znane sposoby. Jeśli na płytkach widoczny jest spory osad, to warto wykorzystać do mycia tabletkę do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i starannie osusz.

Ocet - dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu? 12 praktycznych zastosowań octu