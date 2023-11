Wlewam 1 szklankę do ciepłej wody, mieszam i myję płytki w łazience. Na święta będą lśnić bez smug. Sposób na mycie płytek łazienkowych

Dodałam kroplę do wody i umyłam okna. Szyby były czyste jak łza i błyszczące jak nowe. Sprawdź, co dodać do wody do mycia okien, żeby były długo czyste i lśniące

Wlewam 1 szklankę do ciepłej wody i myję płytki w łazience. Na święta będą lśnić bez smug

W wielu domach powoli startują porządki przedświąteczne. Jednym z pomieszczeń, które pragniemy wówczas wysprzątać na błysk jest oczywiście łazienka. I tu pojawia się pytanie - czym umyć płytki w łazience, aby lśniły bez smug? Okazuje się, że to całkiem proste i niedrogie zadanie - wystarczy wykorzystać domowy sposób na mycie płytek, który znany jest od pokoleń. Kiedy zabieram się za porządki w łazience, to zawsze do ciepłej wody wlewam szklankę octu i dokładnie mieszam. Takim roztworem myje płytki, po czym przecieram je na sucho. Ocet nie tylko świetnie radzi sobie z zaciekami z mydła czy wody, ale też usunie pleśń i co najważniejsze - zdezynfekuje powierzchnie. Płytki w łazience będą czyste, lśniące i na pewno nie zobaczysz na nich smug.

Mycie płytek łazienkowych bez smug

Oprócz octu doskonale w myciu płytek łazienkowych sprawdzi się nabłyszczacz do zmywarki wymieszany z wodą, który sprawi, że kafelki będą lśnić. W sytuacji, gdy są one mocniej zabrudzone lub pojawiły się na nim zacieki wapienne, to warto rozpuścić w ciepłej wodzie tabletkę do zmywarki i tym roztworem umyć płytki. Oczywiście należy pamiętać, aby je potem dobrze osuszyć. Do mycia warto używać miękkiej gąbki lub ściereczki z mikrofibry.