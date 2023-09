Wlej 2 łyżki do wody i umyj płytki w łazience. Będą lśnić bez smug przez długi czas. Najlepszy domowy sposób na mycie płytek łazienkowych na błysk

Mycie płytek w łazience. Wlej 2 łyżki do wody i przetrzyj kafelki

Płytki, zwłaszcza te w łazience szybko ulegają zabrudzeniom. Osad z mydła, a nawet z kamienia, który często występuje w postaci zacieków, sprawia, że łazienka nie wygląda schludnie. Ale w takim razie czym myć płytki łazienkowe, aby były bez smug i osadu? Z pewnością warto przeprosić się z domowymi sposobami na mycie płytek, które były stosowane nawet przez nasze babcie. Jeden z nich polega na stosowaniu w porządkach octu. Wlej około 2 łyżki octu na 1 litr ciepłej wody, zwilż tym ściereczkę i przetrzyj kafelki, a na koniec wytrzyj do sucha. Ocet doskonale poradzi sobie z osadem z mydła, a także nalotem z kamienia. Co więcej pozostawi płytki bez smug. Będą lśnić jak nowe.

Czym myć płytki w łazience, aby lśniły bez smug?

W myciu płytek oprócz sklepowych detergentów będą pomocne także mało znane sposoby. Jeśli na płytkach widoczny jest spory osad, to warto wykorzystać do mycia tabletkę do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i osusz.

