Skandynawski sposób na relaks. Polacy go pokochali

Kompaktowy i prosty budynek zawiera nie tylko komorę sauny z piecem, ale i przestrzeń rekreacyjną oraz pomieszczenie prysznicowe. Budynek wyróżnia się prostą formą i obszernymi, lustrzanymi przeszkleniami, które doskonale wtapiają się w otoczenie. Czyni go to doskonałym uzupełnieniem ogrodu i idealnym miejscem do ucieczki od codziennego zgiełku. Połączenie Tyyni sauny z tarasem będzie stanowiło doskonałe miejsce do wieczornych spotkań z przyjaciółmi lub romantycznej randki.

Stworzona kolekcja to połączenie nowoczesnego wzornictwa z przekazywaną z pokolenia na pokolenie wiedzą skandynawskich rzemieślników, których mariaż pozwala na stworzenie ponadczasowego obiektu. Minimalistyczna przestrzeń sauny nawiązuje do tradycji i sprawdzonych wzorców obecnych w sztuce i architekturze już od starożytności.

Kolekcja została zaprojektowana przez architekta Piotra Gniewka i wdrożona przez fińską firmę Ehta Group Oy. Jako obiekt ready to use, może być dostarczona przez ciężarówki i posadowiona bez prac fundamentowych.

Obiekt został wykonany z CLT o grubości 90 mm, co czyni go trwałym, precyzyjnym i przyjaznym dla środowiska. Kolekcja W kolekcji Tyyni zastosowano drewno z drzew iglastych — przyjemne w dotyku i potrafiące sprostać wymagającym warunkom użytkowania

i Autor: materiały prasowe Tyyni

