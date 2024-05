Sypię to pod krzaczkami borówek w maju. Rosną jak szalone i latem calutkie zasypują się owocami. Domowy nawóz do borówek na wiosnę

Fuksja lubi wilgotne, ale nie mokre podłoże. Trzeba ją systematycznie podlewać. Jeśli kwiat rośnie w doniczce, wodę wlewamy do podstawki. Jednak niezależnie od tego, czy roślina znajduje się w gruncie, czy zdobi nasz parapet ważne, by podlewać ją odstaną miękką wodą. Najlepsza będzie deszczówka. Jeśli podłoże będzie zbyt przesuszone, roślina zacznie gubić kwiaty i liście. Najlepszym stanowiskiem dla fuksji jest jasne miejsce, ale nienarażone na bezpośrednie promienie słoneczne. Ostre słońce sprawi, że kwiaty zżółkną i zaczną usychać, podobnie jak liście. Z kolei zbyt zacienione stanowisko sprawi, że fuksja będzie miała nieestetycznie wydłużone łodygi oraz mniej pąków.

Miksuję jedną sztukę z wodą i podlewam fuksję. Domowa odżywka, po której fuksja obficie kwitnie

Żeby fuksja zdrowo rosła i obficie kwitła, potrzebna jest także odpowiednia gleba. Najlepsze będzie przepuszczalne, żyzne próchnicze podłoże o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,8- 6,5). Ważne jest także nawożenie. Fuksja potrzebuje wielu składników mineralnych, dlatego warto ją zasilać raz w tygodniu. Możemy użyć do tego wieloskładnikowej odżywki do roślin kwitnących. Warto ją stosować regularnie już od lutego aż do października. Odpowiedni nawóz możemy przygotować także sami. Potrzebna będzie średniej wielkości rzodkiewka i litr wody. Rzodkiewkę kroimy na kawałki, zalewamy wodą i miksujemy. Następnie odcedzamy płyn i podlewamy nim fuksje. Odżywka z rzodkiewki jest bogata w fosfor, azot, żelazo i potas, które są niezbędne do kwitnienia roślin.

